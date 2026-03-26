Hijo de Maduro tacha de «ilegítimo» el proceso judicial contra su padre y Flores en EE.UU.

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Caracas, 26 mar (EFE).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de «ilegítimo e ilegal» el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico.

En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista pidió elevar la voz «por la verdad, por la justicia, por la paz y por la libertad» de su padre y de Flores, también diputada. EFE

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