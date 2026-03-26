Hijo de Maduro tacha de «ilegítimo» el proceso judicial contra su padre y Flores en EE.UU.

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Caracas, 26 mar (EFE).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de «ilegítimo e ilegal» el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico.

En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, «en su origen, es ilegítimo e ilegal», por lo que pidió elevar la voz «por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad» de su padre y de Flores, también diputada.

«Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (…) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos», dijo.

Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país suramericano, aseguró el lunes que los dos están «muy bien, fuertes» y «con mucho ánimo», y señaló que su padre, «delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días».

En el tribunal federal de Nueva York, Maduro y Flores están sentados junto a su defensa y llevan unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00.

Uno de los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack, dijo al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que «tienen todo el derecho a usar» fondos del Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la cadena.

La defensa del matrimonio pidió recientemente al juez la desestimación de los cargos, alegando que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de «error administrativo».

Sin embargo, el juez descartó este jueves desestimar su caso.

Maduro y Flores llegaron a la corte esta madrugada, alrededor de las 4:00 hora local (8:00 GMT), en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de dos delitos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra». EFE

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