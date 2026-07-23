Hijo de periodista asesinado en el sur de México pide no quedarse callados ante violencia

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Carlos Leyva, el hijo del periodista mexicano asesinado ayer en un puesto de comida en el sureño estado de Oaxaca, pidió este jueves que la sociedad no se quede callada ante la muerte de su padre y la violencia contra la prensa en México, donde siete comunicadores han sido asesinados en lo que va de 2026.

«Si algo podemos hacer, (es) no quedarnos callados, seguir el sabio consejo de los más grandes, hablar y no dejar que nos suceda a nosotros, no dejar que seamos los siguientes», dijo el hijo de Francisco Leyva Aguilar durante un homenaje en la Asociación de Periodistas de Oaxaca, donde fue atacado el miércoles.

Carlos Leyva recordó «con el corazón en lágrimas» la figura de su padre, a quien definió como un «hombre muy amoroso», según el video de su discurso difundido por varios medios locales.

También se dirigió a los colegas de profesión de Alejandro Leyva para instarles a que «pidan el apoyo de los demás ciudadanos» en caso de que lo necesiten.

«Nosotros pedimos el apoyo de ustedes y de la ciudadanía para que se investigue esto hasta las últimas instancias y se dé con los culpables de este crimen», concluyó.

El asesinato de este periodista mexicano, quien fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), y publicaba la columna digital El Zumbido del Moscardón, supone el séptimo homicidio de comunicadores en México, según un recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio ni sobre personas detenidas.

No obstante, confirmaron que la víctima presentaba tres disparos en la cabeza.

La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), en concreto del departamento especializado en crímenes contra los derechos humanos.

Este último asesinato se produjo una semana después de que muriera otro periodista en un ataque armado en Puebla, mientras que a principios de mes las autoridades confirmaron el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz, quien había permanecido desaparecida durante cerca de un mes tras ser secuestrada en su domicilio.

RSF mantiene a México como el país más letal del continente americano para ejercer el periodismo desde hace al menos 15 años, debido a los altos niveles de violencia e impunidad en los delitos cometidos contra comunicadores. EFE

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