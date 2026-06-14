Hijo de princesa Mette-Marit conocerá el lunes sentencia en caso por violación

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Copenhague, 14 jun (EFE).- Un juzgado de primera instancia de Oslo hará público el lunes el fallo en el proceso contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, que está acusado de 40 delitos, entre ellos cuatro casos de violación.

La Fiscalía pide siete años y siete meses de cárcel para Høiby, al que se le imputan cuatro violaciones mientras dormían a otras tantas mujeres con las que había tenido relaciones consentidas antes; además de seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La defensa del joven -de 29 años y fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- pide que lo absuelvan de las acusaciones más graves y acepta una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El hijo de Mette-Marit, que no forma parte de la Casa Real, ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos.

Høiby lleva en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del inicio del juicio, cuando fue arrestado por nuevos delitos, entre ellos, quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit ha pedido en varias ocasiones cumplir la preventiva en su casa con una tobillera electrónica, pero la Fiscalía y la Justicia han rechazado su solicitud por el riesgo de que vuelva a delinquir.

El último intento se produjo hace unos días, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para recibir un pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Pero aunque un juzgado de primera instancia falló a favor de Høiby, Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía y la defensa declinó recurrir al Tribunal Supremo.

Está previsto que la vista en la que se hará público el fallo comience a las 8.30 hora local (6.30 GMT).

Høiby ha recibido permiso de las autoridades judiciales, por motivos de salud, para no estar presente y seguir la vista desde prisión. EFE

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