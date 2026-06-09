Hijo de Reiner, acusado de matar a sus padres, reclama fondos familiares para su defensa

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Nick Reiner, el hijo del director de cine estadounidense Rob Reiner acusado de matar a sus padres, pidió acceder a un fidecomiso familiar de 1,5 millones de dólares para pagar su defensa, según documentos judiciales.

Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de sus padres, que conmocionó a Hollywood.

Los cuerpos Rob Reiner, de 78 años, y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles en diciembre.

Una petición de 136 páginas presentada en Los Ángeles dice que Nick Reiner debió empezar a recibir hace dos años el fideicomiso creado por sus padres, y que debido a que no ha podido acceder a esos fondos tampoco ha podido pagar los elevados honorarios de los abogados que lo representaron luego de su arresto.

«Nick quería a sus padres y está devastado por sus muertes», dice la petición presentada el lunes.

«Pero los hechos sobre lo que sí y lo que no les ocurrió no están en cuestión en este litigio sobre el fideicomiso», agrega el documento.

Reiner estuvo inicialmente representado por el abogado de celebridades Alan Jackson, quien se apartó del caso poco tiempo después.

El fideicomiso es parte de un plan patrimonial de los Reiner para sus tres hijos, establecido en 1993.

Según la petición, Nick debió recibir la mitad del dinero del fidecomiso a su nombre al cumplir 30 años, y la otra mitad, cinco años después.

Sus abogados sostienen que las asignaciones son obligatorias e incondicionales.

Reiner, que tiene antecedentes de adicción, se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato. Permanece en la cárcel y se espera que su caso se aborde nuevamente en septiembre.

Podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

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