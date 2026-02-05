Hijos de Imran Khan denuncian que Pakistán veta su visita pese a que su salud se deteriora

Islamabad, 5 feb (EFE).- Kasim Khan, hijo del ex primer ministro paquistaní Imran Khan, encarcelado desde agosto de 2023, denunció que el Gobierno se niega «deliberadamente» a tramitar los visados para que él y su hermano puedan viajar a Pakistán a visitar a la leyenda mundial del críquet convertida en político.

«Mi hermano y yo estamos intentando viajar a Pakistán para ver a nuestro padre. Durante 914 días, ha estado recluido en régimen de aislamiento mientras su salud se deteriora y se le niega el acceso a atención médica independiente», denunció el hijo de Khan en una publicación en X.

Kasim y Sulaiman, hijos también de la socialité británica Jemima Goldsmith, residen en el Reino Unido y no han podido ver a su padre desde su detención hace más de dos años. Solo han mantenido, según ellos, escasas llamadas telefónicas autorizadas.

«Negar el tratamiento a un prisionero es cruel. Negar a sus hijos el derecho a verlo es un castigo colectivo», añadió Kasim, quien ya en diciembre anunció haber solicitado los visados con la intención de viajar a Pakistán este mes de enero, un trámite que sigue bloqueado.

Khan, destituido por una moción de censura en abril de 2022, permanece recluido en la prisión de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi, por varios casos de corrupción.

«Hago un llamamiento a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a los gobiernos para que se pronuncien y actúen antes de que se produzca un daño irreversible», pidió su hijo ante la falta de respuesta oficial.

Esta denuncia se produce después de que el Gobierno admitiera la semana pasada que Khan se sometió a una intervención médica por un problema ocular en un hospital de Islamabad, en medio de las «graves preocupaciones» planteadas por su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI).

Aunque el Ejecutivo sostiene que el exmandatario estaba «absolutamente sano» tras el procedimiento nocturno del pasado 24 de enero, Khan ha permanecido prácticamente incomunicado durante los últimos dos meses, sin recibir visitas de ningún familiar desde principios de diciembre. EFE

