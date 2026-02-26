Hillary Clinton insiste en que no conoció a Epstein y critica interrogatorio del Congreso

Nueva York, 26 feb (EFE).- La exsecretaria de Estado y exprimera dama de EE.UU. Hillary Clinton insistió este jueves en que nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión o comunicación con él, y criticó su interrogatorio hoy ante un comité del Congreso por ser «repetitivo y poco productivo».

«Jamás conocí a Jeffrey Epstein», reiteró Clinton en declaraciones a la prensa tras su comparecencia ante el Congreso desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, que tiene previsto testificar mañana ante el mismo comité. EFE

