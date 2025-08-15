The Swiss voice in the world since 1935

Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz si acaba con la guerra en Ucrania

Nueva York, 15 ago (EFE).- La demócrata Hillary Clinton, que fue candidata de su partido a la Presidencia estadounidense en las elecciones de 2016, admitió este viernes que estaría dispuesta a nominar al presidente estadounidense, Donald Trump, para el premio Nobel de la Paz si fuera capaz de acabar con la guerra en Ucrania.

Clinton, que perdió las elecciones de 2016 contra Trump, se expresó así este viernes en el podcast ‘Raging Moderates’, en el que dijo que el mandatario «quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible…».

La exsecretaria de Estado de EE.UU. (2009-2013) enumeró a continuación las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable en Ucrania, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder.

Son un alto el fuego sin intercambio de territorios, la retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, «no poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor».

«Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante Putin, fomentada por los Estados Unidos», zanjó la también ex primera dama.

Las palabras de Clinton se conocen solo horas antes de que Trump y Putin se reúnan en Anchorage (Alaska) en una cumbre inédita para tratar sobre la guerra de Ucrania, una cita que ha despertado un gran interés aun cuando el gobierno de Ucrania y los países europeos, además de la ONU, han quedado ausentes.

Trump nunca ha ocultado su interés por lograr el Nobel de la Paz, para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que enfrentan a Ruanda y República Democrática del Congo, o Armenia y Azerbaiyán, pero hasta ahora se le resisten los dos conflictos más relevantes para la geopolítica, como son el de Ucrania y la guerra en Gaza. EFE

