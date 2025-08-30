Hincapié, Pacho y Caicedo comandarán a Ecuador contra Paraguay y Argentina

Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- Los defensas Piero Hincapié, Willian Pacho y el centrocampista Moisés Caicedo comandarán a Ecuador contra Paraguay y Argentina por las eliminatorias para el Mundial 2026, según la convocatoria divulgada este sábado.

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, convocó a 30 jugadores, y entre las sorpresas aparecen los volantes Jordy Alcívar y Patrik Mercado, de gran momento con el Independiente del Valle.

Ecuador intentará sellar contra Paraguay y Argentina la gran campaña desarrollada hasta el momento que los ubica en el segundo puesto con 25 puntos, a pesar de comenzar las eliminatorias con menos tres enteros de castigo por el caso del jugador Byron Castillo.

Una vez asegurada la clasificación en las fechas recientes, Beccacece y sus dirigidos tienen como gran desafío mostrar la mejor versión contra Paraguay y Argentina, pensando en la mejor actuación que tuvo el equipo en el Mundial de Alemania 2006, donde accedió a octavos de final.

Ecuador se concentrará en Argentina para facilitar la llegada especialmente de los jugadores que militan en Europa a diferencia de tener que llegar a Asunción o Guayaquil, pensando también en una mejor adaptación al horario sudamericano y la tranquilidad de la que dispondrá el equipo.

Los jugadores comenzarán a llegar y a entrenarse en Buenos Aires desde este domingo, y el miércoles se trasladarán a Asunción, mientras que el jueves, después del partido ante Paraguay, el equipo regresará a Guayaquil para el choque contra Argentina el próximo 9 de septiembre.

– Los convocados:

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE), David Cabezas (El Nacional) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Pervis Estupiñán (Milán-ITA)), Cristian Ramírez (Lokomotiv-RUS), Xavier Arreaga (Barcelona), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Corinthians-BRA) y Ángelo Preciado (Sparta de Praga-CHE).

Centrocampistas: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Darwin Guagua (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX), Kendry Páez (Estrasburgo-FRA), Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL) y Yaimar Medina (Genk-BEL).

Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Yeboah (Venezia-ITA), Jhon Mercado (Sparta de Praga-CHE), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Leonardo Campana (New England Revolution-USA), Kevin Rodríguez (Saint Gilloise-BEL) y Enner Valencia (Internacional-BRA). EFE

