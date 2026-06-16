Histórica condena contra mandos militares por un fraude millonario en República Dominicana

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Santo Domingo, 16 jun (EFE).- Un tribunal de República Dominicana condenó este martes a 20 años de prisión a tres altos mandos militares tras ser hallados culpables de defraudar al Estado más de 4.500 millones de pesos (unos 75 millones de dólares), una sentencia calificada de «histórica» por el Ministerio Público.

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robio y el coronel Rafael Núñez de Aza fueron sentenciados a 20 años de cárcel y el general Julio Camilo De los Santos Viola, a 15 años.

Cáceres Silvestre y Torres Robio ocuparon altos cargos en la administración del expresidente Danilo Medina (2012-2020): el primero como responsable del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el segundo al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Según el Ministerio Público, el Cusep y el Cestur incluían en sus nóminas a personas que no prestaban servicio pero cobraban y ese dinero terminaba en manos de los altos mandos de esos organismos, una situación que se desarrolló entre 2012 y 2020.

El coronel Rafael Núñez de Aza y el general Julio Camilo De los Santos Viola eran el encargado financiero y subdirector del Cusep, respectivamente.

En total, el tribunal condenó a 29 acusados con penas de entre 3 y 20 años de prisión, además de cuantiosas multas y la disolución de varias empresas vinculadas al entramado, desmantelado en 2021 a través de las operaciones Coral y Coral 5G.

La condena fue emitida la madrugada de este martes tras casi doce horas de iniciada la lectura del fallo por parte del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El procurador adjunto Wilson Camacho calificó la sentencia de «ejemplar» y «histórica», al considerar que envía una señal clara contra la impunidad en República Dominicana. EFE

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