REGA, 66 años al rescate de personas en apuros 27 de abril de 2018 - 14:57 Hace 66 años, el 27 de abril de 1952, la Guardia Aérea Suiza de Rescate (REGA) fue fundada por el Dr. Rudolf Bucher. La idea había surgido cinco años atrás cuando dos pilotos del ejército helvético lograron evacuar a los pasajeros de un avión estadounidense siniestrado en el Glaciar Gauli, en el cantón de Berna. “Esa misión improvisada sella el verdadero nacimiento del rescate aéreo en Suiza”, subraya la REGA en su página web. REGA labora dentro y fuera de las fronteras helvéticas. Sus primeros vuelos para repatriar a personas víctimas de un accidente o que cayeron enfermos en el extranjero se remontan a 1960. El abanico de sus intervenciones es muy amplio: En caso de accidentes de deportes de invierno, de tráfico, de trabajo y de montaña. Transfiere pacientes de un hospital a otro además de que transporta órganos, sangre, medicamentes y médicos especialistas entre los diferentes nosocomios. Más aún, actúa en casos de avalanchas, de evacuaciones de remontes mecánicos, de accidentes de buceo y de espeleología, de aviones siniestrados, de búsqueda de personas desaparecidas, de incendios y hasta de salvamento de ganado. En 2009, Melanie Steinmann y Nadine Flückiger, dos mujeres piloto de REGA, compartían con nuestra compañera Rosa Amelia Fierro sus experiencias en las tareas de rescate. El año anterior, la Guardia había repatriado a 1 304 enfermos o heridos graves desde diferentes puntos del globo, tareas en las que también tomaron parte. La Guardia Aérea Suiza de Rescate se ha convertido en la organización más apreciada por los suizos, como lo refleja la edición 2017 del ‘Atlas sobre el Bien común’, elaborado por el Centro de Liderazgo y Valores en la Sociedad de la Universidad de San Gall. La institución entrevistó a 14 502 personas de 18 a 92 años residentes en Suiza. Les presentó una lista de las empresas y organizaciones más importantes y más conocidas en el país para que las calificaran en una escala del 1 al 6 según su contribución al bien común (‘Gemeinwohl’). REGA encabezó las preferencias.