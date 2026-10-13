¿Se benefició Suiza de la esclavitud sin tener colonias?
¿Puede la justicia exigir responsabilidades por los vínculos con la esclavitud siglos después? La Fiscalía Federal deberá analizar si existen motivos para investigar la posible complicidad de los antecesores de los cantones de Zúrich, Berna y Soleura en el sistema esclavista.
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