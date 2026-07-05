Fotografiar Sarajevo: el testimonio de Thomas Kern, 35 años después

Previa Niños jugando en casa, en el complejo residencial «Bratstva i Jedinstva» (Fraternidad y Unidad), Sarajevo, junio de 1993. Thomas Kern Vista desde una habitación desocupada del Holiday Inn hacia una de las dos torres de la Universidad y en dirección al centro y al casco antiguo. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Un convoy sale de Sarajevo. Evacuación de ciudadanos judíos de la ciudad. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Situación de emergencia en el servicio de cirugía del Hospital Kosevo. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern Oración en la mezquita Begova-Dzamija, en el centro histórico. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern A la izquierda: Un joven soldado de una unidad bosnio-croata en Bosanski Brod, septiembre de 1992. A la derecha: Un hombre en la entrada de urgencias del hospital de Kosevo, tras haber llevado allí a dos heridos. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Recogiendo agua en el centro de la ciudad en un soleado día de primavera. El cartel «Skloniste» indica la dirección de un refugio público. Sarajevo, junio de 1993. Thomas Kern Una escena callejera en el barrio de Kosevo. Sarajevo, enero de 1993. Thomas Kern Ronda de los médicos de planta en el sótano del Hospital Kosevo. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Esperando en la morgue del hospital Kosevo. Sarajevo, enero de 1993. Thomas Kern Reclutas recién incorporados al Ejército de Bosnia durante un ejercicio de instrucción. Sarajevo, junio de 1994. Thomas Kern Golo Brdo (Colina Desnuda), situada en la cadena montañosa de Žuč, fue una de las líneas del frente más importantes y más reñidas durante el asedio de Sarajevo. Diciembre de 1992. Thomas Kern Un hombre está de pie en la puerta de entrada de su casa, cerca de la antigua estación de autobuses. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern A la izquierda: Un soldado de la ONU durmiendo y aviones de transporte en la pista del aeropuerto de Zagreb, agosto de 1992. A la derecha: Vladimir Gluvacevic, ciego, en su casa, en Sarajevo, abril de 1994. Thomas Kern Jugando en un terreno baldío a las afueras de Zenica, enero de 1993. Thomas Kern Visita a una vivienda poco después de un bombardeo de artillería, Bosanski Brod, octubre de 1992. Thomas Kern Un hombre con una pila de leña y un ataúd a la entrada del cementerio de Lav, en el barrio de Kosevo. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern Una mala noticia de casa, Zenica, enero de 1993. Thomas Kern Próxima Imagen 1

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El fotógrafo de Swissinfo Thomas Kern cubrió las guerras de Croacia y Bosnia, y vivió durante varios meses el asedio de Sarajevo. Así recuerda hoy aquellos años.

Durante el asedio de Sarajevo apenas pisé el Holiday Inn, el hotel donde se concentraba la mayoría de la prensa internacional. En realidad, al principio ni siquiera tenía intención de ir a la ciudad. Sarajevo llevaba sitiada por las fuerzas serbias desde abril de 1992 y yo tenía la impresión de que ya había suficientes fotógrafos cubriendo lo que ocurría allí. No quería formar parte de aquel grupo de corresponsales que trabajaba desde el Holiday Inn, el único hotel que seguía abierto en la ciudad cercada.

A principios de 1992 trabajaba para un periódico suizo fotografiando un centro de acogida para refugiados en Davos. Allí conocí por primera vez a personas que huían de una Yugoslavia en pleno proceso de desintegración. Aquel encuentro me marcó profundamente. La masacre de Vukovar ya había conmocionado a la opinión pública y, por primera vez, tomé conciencia de que una guerra estaba teniendo lugar en Europa, prácticamente a las puertas de casa.

Una doble página del diario del fotógrafo con un autorretrato pegado, en el que aparece con la cámara, el casco y el chaleco protector. Septiembre de 1992. Thomas Kern

Por aquel entonces compartía un Saab con un amigo, aunque terminó siendo casi mi coche. Con él viajé a Croacia en agosto de 1992. En Zagreb me acogieron varias personas vinculadas a Naciones Unidas, lo que me permitió instalarme allí y empezar a acercarme al conflicto.

Crucé varias veces el río Drina para llegar a Bosanski Brod, donde combatían unidades croatas, bosnias y serbias. Consultaba constantemente distintos mapas para entender cómo evolucionaba el conflicto y calcular los riesgos de cada trayecto. Pero poco a poco me di cuenta de que allí no estaba encontrando aquello que había ido a buscar.

Nunca me consideré un fotógrafo de guerra. Mi interés no estaba en los combates, sino en las personas que tenían que vivir sus consecuencias. Tras muchas conversaciones con Ervin, un veterano periodista esloveno de la revista Mladina, llegué a una conclusión: para comprender realmente lo que estaba ocurriendo, tenía que ir a Sarajevo.

El asedio de Sarajevo Las tropas y milicias serbias ocuparon los suburbios y las colinas que rodean la ciudad entre 1992 y 1996, durante 1.425 días. Fue el asedio más largo del siglo XX. Entre 350.000 y 450.000 personas permanecieron en la ciudad. Mientras algunos lograban huir, también llegaron a la Sarajevo sitiada nuevos refugiados procedentes del este de Bosnia. Un puente aéreo sobre el aeropuerto y un túnel permitieron una mínima y precaria provisión de suministros. Cada día caían en la ciudad más de 300 proyectiles de artillería y francotiradores serbiobosnios mantenían la ciudad bajo la mirilla. Los disparos y los bombardeos causaron la muerte de más de 11.000 habitantes de la ciudad, según las estimaciones. La fiscalía italiana investiga la sospecha de que también ciudadanos ricos de Europa occidental pudieron haber participado en los asesinatos.

Sarajevo, símbolo de una Yugoslavia plural

Durante mi estancia en Croacia hablé principalmente con croatas. Aunque sus opiniones diferían en muchos aspectos, compartían una experiencia y una visión del conflicto relativamente parecidas.

Sarajevo era distinta. En la Yugoslavia que se desmoronaba, la ciudad seguía siendo el principal símbolo de la convivencia entre comunidades. Poblaciones bosnias, serbias, croatas, judías y gitanas compartían el mismo espacio y afrontaban juntas el asedio. Las personas con las que me encontré eran plenamente conscientes de que esa forma de vivir estaba amenazada. En sus conversaciones se percibían el miedo, la incertidumbre y la profunda fractura que estaba provocando la guerra.

Tiempo después, mis fotografías se publicaron acompañadas de un texto del escritor croatabosnio Miljenko Jergović. Sus palabras expresaban mucho mejor que cualquier pie de foto lo que yo había intentado captar con mi cámara:

«Los altos álamos, las acacias y los fresnos caen sobre las antiguas lápidas de mármol heredadas del Imperio austrohúngaro. La piedra, castigada durante años por la lluvia ácida y por el comunismo, se desmorona. Las tumbas, cargadas de recuerdos eternos, se derrumban para no volver a erguirse nunca más, para desaparecer. La gente solo piensa en cómo calentarse y ha dejado de contar a los muertos. Ellos permanecen fríos, allá abajo, bajo capas de horror, muy lejos de esa obstinada necesidad de los vivos de conservar el cuerpo a una confortable temperatura de treinta y seis coma ocho grados».

Calentarse con agujeros en las tuberías de gas

El frío era insoportable. Sin calefacción, los habitantes de Sarajevo tenían que ingeniárselas para calentarse. Lo hacían quemando leña o aprovechando el gas de las tuberías: abrían pequeños agujeros en ellas y encendían una llama para generar algo de calor.

Como me alojaba en casas particulares, compartía la vida cotidiana de la ciudad. Aprendí cómo se buscaba la leña y acompañé a la gente a recoger agua. Así fui conociendo Sarajevo.

Poco a poco amplié el perímetro por el que podía moverme con soltura. Pasaba horas caminando y fotografiando. Iba a todos los lugares a los que se podía acceder con relativa seguridad frente a los francotiradores serbios. A pesar de las circunstancias, el periódico bosnio Oslobođenje seguía publicándose. Lo leía a diario y, junto con las conversaciones con mis anfitriones, me servía para entender mejor la realidad de la ciudad y moverme por ella.

Vivía en casa de Medina, a quien conocí gracias a Ervin. Ella también era periodista y escribía para Mladina. Con ella residían su hermana Jasna, los hijos de esta, así como Ismira y Sead, que trabajaba para la oficina de prensa del Ejército bosnio.

Las siguientes imágenes proceden del archivo personal del fotógrafo. En ese momento no estaban destinadas a su publicación.

Previa Una pequeña fiesta en casa para distraernos del día a día. Con una botella de vino espumoso y una tarta del Holiday Inn. Junto con Jasna (la de la botella), sus dos hijas y una amiga, su hermana Medina, Ismira y Sead, que por entonces trabajaba en la oficina de prensa del recién creado Ejército Bosnio en Sarajevo. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern Junto con Sead, haciendo cola para ir a por agua para nuestro hogar, compuesto por siete personas. Uno de los lugares más conocidos para ir a por agua potable era la Sarajevska Pivara, una famosa cervecería local situada en el centro de la ciudad, a unos 15 minutos a pie de donde vivíamos. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Un transeúnte nos hizo una foto a mi amigo, el fotógrafo suizo Tomas Muscionico (a la izquierda), y a mí, justo detrás del hotel Holiday Inn, en el barrio de Ciglane. Sarajevo, diciembre de 1992. Thomas Kern De viaje por Bosnia Central junto a Medina y Ervin. Desayuno en el Hotel International de Zenica. Este famoso hotel pertenecía a la acería estatal y poco después cerró sus puertas para siempre. Zenica, mayo de 1993. Thomas Kern Sead tuvo suerte y encontró algo de madera de construcción en un patio trasero; la cortó en el balcón para convertirla en leña que cupiera en la pequeña estufa improvisada. La calefacción estaba apagada en la mayoría de los edificios de viviendas, y los inviernos en Sarajevo eran gélidos. La calefacción y el suministro de agua potable, tanto para cocinar como para la higiene personal, mantenían a todos en vilo. Sarajevo, junio de 1993. Thomas Kern Los fotógrafos Paul Lowe y Roger Hutchings, de Network Photographers, y Gilles Peress, de Magnum, al inicio de un viaje conjunto por Herzegovina hasta Mostar y de vuelta a Sarajevo. Sarajevo, junio de 1993. Thomas Kern En el centro, en el sofá, Elma Abadzcic, con quien había colaborado a menudo; en primer plano, hablando por teléfono, su madre (siempre se podían hacer llamadas locales, aunque se cortara el suministro eléctrico) y, al fondo, el fotógrafo Paul Lowe, que más tarde se casó con la hermana de Elma y vivió en Sarajevo después de la guerra. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern Zenit Đozić, de «Toplista Nadrealista», un grupo de artistas de distintos ámbitos. Durante el asedio, realizaban un resumen satírico en la radio de la semana anterior. En el estudio de radio, donde, al salir de la ciudad, uno quedaba totalmente expuesto a la «Sniper Alley», pasé dos o tres noches con ellos en el estudio. Sarajevo, mayo de 1993. Thomas Kern El periodista esloveno Ervin Hladnik-Milharcic, de Mladina, y el fotógrafo británico Judah Passow en Travnik, en el centro de Bosnia. Travnik, mayo de 1993. Thomas Kern Próxima Imagen 1

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Una tarta de cumpleaños comprada en el Holiday Inn

En aquel primer invierno del asedio, la vida cotidiana en Sarajevo prácticamente había desaparecido. Aun así, sus habitantes se resistían a renunciar a ella. Seguían celebrando la Nochevieja y los cumpleaños infantiles y, aproximadamente cada dos semanas, algún bar conseguía abrir sus puertas.

Yo tampoco vivía con holgura, pero mi situación era mucho más cómoda que la de la mayoría de los habitantes de Sarajevo. Por eso pude permitirme un pequeño lujo: llevar una tarta al cumpleaños de la hija de la hermana de Medina. La compré en el Holiday Inn, una de las pocas excepciones a mi costumbre de mantenerme alejado de aquel hotel.

Durante aquel tiempo me vi obligado a cuestionarme muchas cosas. No quería considerarme un fotógrafo de guerra, pero era evidente que formaba parte de aquella realidad. Estaba en contacto constante con otros periodistas y, en cierta medida, también dependía de ellos.

Las posibilidades de realizar llamadas internacionales eran escasas. En el edificio de la televisión había un teléfono por satélite que podía utilizarse por 20 marcos el minuto. En una ocasión llamé a mi redactor jefe y le dije:

«Ahora estoy en el lugar adecuado. Trabajo todos los días. Todo saldrá bien, pero no voy a volver a casa para revisar los carretes. Tendréis que esperar».

Portada del n.º 5 de la revista DU, mayo de 1993. Thomas Kern

Mi trabajo se publicó por primera vez en mayo de 1993 en la revista DU, bajo el título Balcán. Un desastre europeo. Porque eso era exactamente aquella guerra: una guerra europea. Muy diferente de la que había visto antes en Irak. Sentía, y sabía, que aquel conflicto me afectaba de una manera mucho más personal.

La cercanía y los vínculos con Suiza

En Croacia y Bosnia veía a mujeres caminando con bolsas de plástico de los grandes almacenes suizos Manor, una imagen que me resultaba familiar, como si estuviera en casa. Y si me subía al coche y conducía durante dieciséis horas seguidas, a la mañana siguiente podía estar sentado en el Café Sprüngli de Zúrich.

En Sarajevo conocí a jóvenes del mundo artístico e intelectual a quienes perfectamente podría haber encontrado en Suiza. En una o dos ocasiones incluso me crucé con personas que pasaban el fin de semana combatiendo en Croacia y regresaban después a Suiza para volver al trabajo.

26 de diciembre de 1992: Sarajevo llevaba meses aislada del mundo exterior. Afuera hacía frío y ciudadanos que hasta entonces habían pasado desapercibidos se insultaban y se peleaban por la leña para calentar sus viviendas con estufas improvisadas a partir de chatarra. Suad y Snezana, en cambio, estaban felices; la dureza del día a día no les afectaba ese día: ¡era el día de la boda, su boda! Que el padre de Suad fuera musulmán y la familia de Snezana fuera de origen croata no molestaba a nadie allí. Suad y «Snezu» se conocían ya desde hacía varios años. ¿Por qué se casaron precisamente entonces, en plena guerra, en una ciudad sitiada, en tiempos tan difíciles? No eran los únicos que se casaron ese día en el improvisado edificio administrativo de Novigrad. Mientras ellos, en el interior, en la penumbra de una sala indefinida, se daban el «sí, quiero» bajo los cinco lirios del escudo de Bosnia, fuera ya esperaba otra pareja. En tiempos como aquellos, la gente se unía, necesitaba calor. Thomas Kern

El padre de Suad. Él también vivía en un bloque de pisos prefabricados en Novi Grad, entre el centro de la ciudad y el aeropuerto. Siempre que Suad pasaba los días en el frente, miraba a través de esos prismáticos de plástico hacia la colina donde estaba su hijo en combate, aunque apenas podía ver nada con ellos. Quizá eso le tranquilizaba, quizá así se sentía más unido a su hijo, como si pudiera velar por él y protegerlo. Thomas Kern

En la revista habíamos publicado, en una doble página, toda una serie dedicada a la búsqueda de leña y a la calefacción. Cuando hoy miro esta foto —los guantes de cuero de la mujer, la expresión de su rostro, su maquillaje, su pelo secado con secador y cómo intenta proteger a su hijo de lo que está sucediendo a su alrededor—, me puedo imaginar que su vida probablemente no la había preparado para una situación así. Thomas Kern

Kenan Herenda, de 13 años, era probablemente el mayor coleccionista de Sarajevo de metralla, munición sin detonar, bombas y otros proyectiles. Kenan vivía en Dobrinja 2, justo en primera línea del frente. Llevaba recogiendo estos objetos desde el comienzo de la guerra y, cada vez que había un bombardeo, era el primero en correr hacia los restos de las granadas lanzadas para hacerse con la mayor parte de los fragmentos. Sarajevo, enero de 1994. Thomas Kern

Todavía hoy, cuando escucho a hombres de mi edad hablar serbocroata en la vida cotidiana, me pregunto qué estarían haciendo hace treinta años.

Al recordar aquella época, soy consciente de que mi situación era mucho mejor que la de quienes vivían allí. Ellos no podían abandonar la ciudad sitiada cuando quisieran, como sí podía hacer yo.

Conozco a varios reporteros y reporteras de aquellos años que posteriormente necesitaron terapia. Me alegra no haber sentido nunca un trauma de esa magnitud. Quizá se deba a que conseguí plasmar en mis fotografías exactamente aquello que buscaba contar.

Sin embargo, experiencias así dejan huella. Cuando regresé a Suiza me resultó difícil hablar de lo que había vivido. La mejor amiga de quien entonces era mi pareja había pasado por situaciones similares durante misiones con la Cruz Roja. Fue un alivio poder hablar con alguien que entendía lo que había visto y vivido.

Editado por David Eugster. Adaptado del alemán por Carla Wolff.