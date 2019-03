Bajo el impulso de la empresa Cailler en particular, el chocolate se convirtió en un producto industrial de gran consumo. Unas décadas antes, era solamente un producto bastante amargo y caro, que se vendía en farmacias o tiendas de comestibles y servía a los clientes ricos como bebida fortificante. En resumen, una especie de “alimento funcional”, como diríamos en nuestros días.

La chocolatería Cailler celebra su bicentenario Olivier Pauchard 08 de febrero de 2019 - 16:00 Cailler, la marca más antigua de chocolate de Suiza aún en activo, lanza este domingo las festividades de su bicentenario en el centro de producción de Broc, en el cantón de Friburgo, uno de sitios del país más visitados por los turistas. El jubileo tiene como lema “200 años de placer compartido” (1819-2019) y su primer evento será un festival dedicado a la magia del chocolate en el cine. Tres actores - Julie Dawn Cole, Rusty Goffe y Blair Dunlop - que participaron en adaptaciones cinematográficas del famoso cuento infantil Charlie y la fábrica de chocolates, estarán presentes y repartirán autógrafos entre los asistentes. Aventura industrial La marca Cailler fue creada en Vevey, en el cantón de Vaud, por François-Louis Cailler (1796-1852). Tras las dificultades iniciales, en particular una quiebra en 1826, la empresa familiar se desarrolló gradualmente a lo largo del siglo XIX. La situación mejoró durante el último cuarto del siglo XIX, cuando Cailler se especializó en el chocolate con leche, cuya receta fue inventada en 1875 por Daniel Peter (Vaud), esposo de una hija de François-Louis. Pero el despegue tuvo realmente lugar en 1898, cuando Alexandre-Louis Cailler, nieto del fundador, abrió una nueva chocolatería en Broc. En esa época, eligió ese lugar porque los pastos y las vías fluviales de Gruyère proporcionaban dos elementos esenciales para la producción de chocolate con leche a gran escala: energía y abundante leche de calidad. Bajo el impulso de la empresa Cailler en particular, el chocolate se convirtió en un producto industrial de gran consumo. Unas décadas antes, era solamente un producto bastante amargo y caro, que se vendía en farmacias o tiendas de comestibles y servía a los clientes ricos como bebida fortificante. En resumen, una especie de “alimento funcional”, como diríamos en nuestros días. En 1929, la Maison Cailler, ya unida a la sociedad Peter & Kohler desde 1911, pasó a formar parte del grupo Nestlé. El gigante de la alimentación mantiene la marca Cailler y su centro de producción de Broc. Gran atractivo turístico La fábrica de Broc sigue en funcionamiento y emplea a 300 personas. Pero más que como fábrica, es conocida ahora como una de las mayores atracciones del turismo suizo. Desde 2010 en las instalaciones de la fábrica, la Maison Cailler ofrece a los visitantes una inmersión en el mundo del chocolate con un recorrido que comienza en la reconstitución de un templo azteca y un galeón español, para recordar los orígenes mexicanos del chocolate. Luego, a lo largo de las salas, el visitante descubre la saga de la familia Cailler, la organización del mercado del cacao en grano y el funcionamiento de una línea de producción. La visita finaliza con una degustación gratuita de los productos Cailler. Los más apasionados pueden inscribirse en un “taller de chocolate” y hacer sus propios pralinés. Las cifras de asistencia muestran que esta fórmula atrae a una amplia audiencia, tanto de Suiza como del extranjero. Varios cientos de miles de visitantes – 408 067 en 2017 - vienen a Broc cada año. La Maison Cailler es uno de los diez lugares turísticos más visitados de Suiza y es el primero de la Suiza francófona, justo delante del Castillo de Chillon (cantón de Vaud).