El hecho de ser un país sin litoral no impidió que Suiza desempeñara un papel en el triángulo transatlántico de la trata de esclavos entre África occidental, América y Europa.

Esclavitud: lanzan comité suizo pro reparaciones 09 de diciembre de 2019 - 14:40 Un historiador suizo respaldado por decenas de figuras públicas anunció este lunes la creación de un comité que exige reparaciones por esclavitud en el contexto de Suiza. Los partidarios del Comité Suizo de Reparaciones por la Esclavitud (SCORES) creen que las reparaciones deben negociarse a través del diálogo entre los beneficiarios de la trata transatlántica de esclavos y los descendientes de las víctimas. “El centenario crimen humano de la esclavitud en el marco de la explotación de las colonias americanas por parte de Europa exige el reconocimiento, así como la reparación material e inmaterial”, argumenta el grupo. “Esto también se aplica a Suiza, que como área social, económica, ideológica y cultural participó y se benefició de ese sistema desde el siglo XVI hasta el XIX”. El historiador Hans Fässler, portavoz de SCORES, anunció la creación de este comité en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Vista oficial Las empresas comerciales suizas, los bancos, las ciudades-Estado, las empresas familiares, los contratistas mercenarios, los soldados y los particulares se beneficiaron de ese comercio. En el sitio web louverture.ch se documentan vínculos específicos de Suiza con la trata de esclavos, algunos de los cuales son anteriores a la formación del Estado Federal. Por ejemplo, entre 1719 y 1734, la ciudad Estado de Berna, así como dos casas bancarias ‘Malacrida’ y ‘Samuel Muller’ tenían acciones en la especulativa Compañía del Mar del Sur, que mantenía depósitos de esclavos en Barbados y envió a unas 20 000 personas de África al Nuevo Mundo. La esclavitud también jugó un papel en el establecimiento de la industria textil suiza. El Gobierno suizo siempre ha defendido que Suiza, como Estado Federal, nunca ha estado involucrada en la esclavitud ni ha sido una potencia colonial.