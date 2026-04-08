Hizbulá: La sangre de víctimas por «masacre» israelí en Líbano «no será derramada en vano»

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Beirut, 8 abr (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá afirmó que la sangre de las cientos de víctimas por las «masacres» perpetradas este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano «no será derramada en vano».

Así lo indicó la formación en un comunicado en su canal oficial de Telegram, en el que señaló que «las masacres de hoy, como todos los actos de agresión y crímenes brutales, ponen de manifiesto nuestro derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión».

Aseveró que estas acciones «solo fortalecerán» la determinación del movimiento de «resistir y enfrentar al enemigo, de disuadir su agresión, de defender a nuestro pueblo y nuestra patria, y de proteger nuestra seguridad frente a esta agresión constante». EFE

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