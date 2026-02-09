Hizbulá acusa a «potencias» de bloquear la reconstrucción en Líbano para forzar su desarme

Beirut, 9 feb (EFE).- El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, acusó este lunes a las «grandes potencias» lideradas por Estados Unidos de presionar al Líbano para que les desarme y de obstaculizar la reconstrucción tras la guerra con Israel para poder utilizarla como ficha de negociación.

«Las grandes potencias, lideradas por Estados Unidos, ejercieron diversas formas de presión sobre el Gobierno, el Ejército y el pueblo libaneses para que desarmaran a la Resistencia, (…) pero todo esto fracasó por carecer de legitimidad y violar el derecho a la legítima defensa consagrado en la Constitución», dijo en un discurso televisado.

«Impidieron la reconstrucción con el pretexto de monopolizar las armas (limitarlas exclusivamente a la fuerzas de seguridad oficiales), pero la verdad es que obstaculizaron la reconstrucción para crear una ruptura entre la Resistencia y su pueblo», agregó Qassem.

Más de 14 meses después de la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, aún no ha comenzado la reconstrucción en las regiones más devastadas por el conflicto -zonas tradicionales de influencia de Hizbulá-, pues el Líbano aún espera la llegada de fondos significativos por parte de la comunidad internacional.

Paralelamente, las autoridades libanesas han iniciado un proceso para desarmar al movimiento chií, cuya primera fase terminó recientemente en la franja fronteriza con Israel.

Sin embargo, Hizbulá insiste en que no colaborará para su continuación en el resto de zonas, pues esto supondría «entregar» la fuerza del Líbano «al enemigo», como buscan Washington y el Estado judío, tal y como reiteró Qassem este lunes.

Al aplaudir cómo en más de un año de cese de hostilidades no han logrado imponerle un desarme, el líder de la formación política y armada reivindicó que para hacer frente a Israel hacen falta «fuerza, solidaridad y política».

«Esta etapa es la que definirá el futuro: la unidad nacional y la cooperación entre el Estado, el Ejército, el Gobierno, el pueblo y la Resistencia», señaló el secretario general.

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de Hizbulá, entre temores a una nueva ofensiva israelí si no se acelera el proceso pronto. EFE

