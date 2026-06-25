Hizbulá acusa a Israel de «atacar deliberadamente» a ciudadanos en el sur del Líbano

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Beirut, 25 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá acusó esta medianoche a Israel de «atacar deliberadamente» a ciudadanos libaneses y matar a dos de ellos mientras revisaban el estado de sus viviendas, afectadas por ataques israelíes en el sur del Líbano, y de incumplir nuevamente el alto el fuego acordado el pasado viernes.

«Por segunda vez en menos de 48 horas, el ejército israelí atacó deliberadamente a ciudadanos libaneses que inspeccionaban sus viviendas en la zona de Douha de Kfarreman, alegando que representaban una amenaza para sus fuerzas de ocupación», dijo el movimiento en un comunicado compartido en su canal oficial de Telegram.

Hizbulá afirmó que el ataque se produjo sobre las 16.30 hora local (13.30 GMT) mediante un «misil lanzado desde un dron israelí», lo que «provocó la muerte de dos civiles libaneses que fueron atacados de forma directa».

En la nota, el grupo chií reiteró que esta acción «constituye una flagrante violación del alto el fuego que (Hizbulá) ha respetado hasta el momento», y afirmó que continúa vigilando y documentando estas infracciones.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, confirmó el miércoles estas dos víctimas mortales en el ataque, del que informó previamente la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Anteriormente, el Ejército israelí informó de que había matado en esa jornada a dos presuntos miembros del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de las colinas de Ali al Taher, próximas a la ciudad meridional de Nabatieh.

El ataque se produjo durante la segunda jornada de conversaciones en Washington impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel, y que se espera que concluyan este jueves después de tres días de diálogo. EFE

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