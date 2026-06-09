Hizbulá agradece «profundamente» a Irán y los hutíes por su respuesta con misiles a Israel

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Beirut, 9 jun (EFE).- El grupo libanés chií Hizbulá expresó este martes su «profundo» agradecimiento a Irán y a los rebeldes hutíes del Yemen por sus recientes ataques con misiles contra Israel por los bombardeos de ese país contra el Líbano, y pidió una vez más al Gobierno de Beirut que ponga fin a su diálogo directo con el Estado judío para un alto el fuego.

«La respuesta iraní con misiles a la entidad sionista en defensa de nuestro pueblo libanés es un mensaje de compromiso moral, político y sobre el terreno por parte de la República Islámica hacia el Líbano», apuntó la formación chií en un comunicado.

Destacó que «nosotros en Hizbulá, en nombre de nuestro pueblo, las familias de nuestros mártires, los fieles, los desplazados y en nombre de toda persona libre y honorable de nuestra patria, apreciamos profundamente esta lealtad de Irán», así como el «valioso apoyo de Ansarulá (los hutíes) de Yemen (…) para disuadir a la entidad sionista».

Recordó que esos ataques iraníes y hutíes, el domingo y el lunes, que también fueron seguidos por bombardeos israelíes en Irán, se produjeron «en respuesta a los crímenes contra nuestro país, los ataques contra los suburbios del sur» de Beirut y «sus continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego».

Consideró que «este apoyo iraní a nuestros derechos legítimos, y su asunción de los costos materiales y políticos, reafirma que es Irán quien apoya al Líbano, y no al revés».

En este contexto, Hizbulá instó al Gobierno libanés a aliarse con Teherán y a abandonar las negociaciones con Israel auspiciadas por Estados Unidos para un alto el fuego en el Líbano.

«Instamos a las autoridades libanesas a aprovechar esta oportunidad y rectificar su relación oficial con la República Islámica de manera que beneficie a ambos países (…) y a utilizar este apoyo iraní para alcanzar nuestros objetivos nacionales, en el contexto del nuevo marco regional surgido de las negociaciones de Islamabad», destacó.

«Esto permitirá al Estado libanés, mediante negociaciones indirectas con el enemigo y apoyándose en este marco, la fuerza de la resistencia, la firmeza de la posición popular y los acuerdos internos, lograr las demandas de nuestro pueblo: la liberación de su tierra, el retorno de los desplazados, la reconstrucción y la preservación de la soberanía nacional», añadió.

Irán insiste en que sus negociaciones con Estados Unidos, mediadas por Pakistán para el fin de la guerra en el golfo Pérsico, incluyan y estén vinculadas con un alto el fuego en el Líbano. EFE

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