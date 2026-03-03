Hizbulá argumenta su primer ataque a Israel como un «acto defensivo» y anuncia tres más

2 minutos

Beirut, 3 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá justificó este martes como un «acto defensivo» su primer ataque contra el norte de Israel, que ha desatado una fuerte ofensiva israelí contra el Líbano, y anunció el lanzamiento de otras tres acciones contra objetivos militares en el país vecino.

«Durante 15 meses, la agresión israelí contra el Líbano ha continuado con muertes, destrucción, devastación de terrenos y toda forma de conducta criminal. Todos los esfuerzos políticos y diplomáticos han fracasado a la hora de contener esta agresión o obligar (a Israel) a implementar el alto el fuego», dijo en un comunicado.

«La confrontación es un derecho legítimo y lo que la Resistencia Islámica ha llevado a cabo es una reacción a la agresión, basada principalmente en consideraciones nacionales y en el derecho a lograr seguridad y estabilidad para nuestra gente», defendió el movimiento político y armado.

La noche del domingo al lunes, Hizbulá lanzó un ataque contra unas instalaciones militares en el norte de Israel, en respuesta al reciente asesinato del líder supremo iraní Ali Jameneí y también a los bombardeos israelíes que han continuado contra el Líbano desde el alto el fuego de finales de 2024.

Tras la acción, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya decenas de muertos y que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

Como resultado, el Gobierno libanés anunció que prohibirá la actividad militar de la formación chií y le obligará a entregar sus armas.

En este contexto, Hizbulá calificó su acción inicial de «acto defensivo» y «derecho legítimo», al tiempo que llamó a las partes «responsables» a centrarse en parar al Estado judío por ser la causa directa de la actual situación en el país.

Además, esta madrugada reivindicó tres nuevos ataques contra dos bases aéreas y un cuartel militar también el norte del Estado judío, dos de los cuales fueron perpetrados con drones y otro con proyectiles. EFE

njd/cg

(foto)(vídeo)