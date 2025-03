Hizbulá condena ataques en Gaza y acusa a EE.UU. e Israel de «no respetar ningún acuerdo»

2 minutos

Beirut, 18 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá condenó este martes la reanudación de la «guerra de exterminio contra el pueblo palestino» tras los ataques israelíes contra la Franja de Gaza que provocaron la muerte de más de 400 personas, y acusó a Estados Unidos e Israel de «no respetar ninguna promesa ni acuerdo».

«Hizbulá condena enérgicamente la reanudación por parte del enemigo sionista su guerra de exterminio contra el pueblo palestino, atacando a niños, mujeres y civiles indefensos, en un momento en que el pueblo de Gaza está sometido a un asedio sofocante y a una hambruna brutal», señaló el grupo en un comunicado.

El grupo implicó a EE.UU. en la oleada de bombardeos lanzados por Israel sobre la Franja tras la decisión del Gobierno de Benjamín Netanyahu de romper el alto el fuego vigente desde el 19 de enero.

«La decisión del Gobierno terrorista de Netanyahu de romper el alto el fuego en plena colaboración con la administración estadounidense, en medio de un vergonzoso silencio internacional, confirma que esta entidad delincuente» y EE.UU. «no respetan ninguna promesa ni acuerdo», añadió Hizbulá en la nota.

Asimismo, la formación chií acusó a ambos países de ser «dos caras de la misma moneda sanguinaria que solo conoce el lenguaje de la muerte y la destrucción», y que estos ataques exponen los esfuerzos estadounidenses de «desestabilizar la región mediante la agresión contra Palestina, el Líbano, Siria y el Yemen».

Pese a que Hizbulá no anunció represalias tras estos ataques, reafirmó su «apoyo total y firme a la valiente resistencia palestina» del grupo islamista palestino Hamás, e hizo «un llamamiento a los pueblos árabes e islámicos y a los pueblos libres del mundo para que denuncien la alianza sionista-estadounidense».

«Exigimos que lo que queda de la comunidad internacional libre, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, tomen medidas urgentes para detener este continuo crimen de lesa humanidad», agregó el comunicado.

Hizbulá concluyó que el «enemigo sionista, que no logró doblegar la voluntad de la resistencia durante 15 meses de brutal guerra, no lo logrará» con esta nueva «agresión», e insistió en que no conseguirá «eliminar la justa causa palestina ni expulsar a su pueblo de su tierra». EFE

