Hizbulá confirma alto el fuego en vigor desde ayer con Israel, al que acusa de violarlo

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Beirut, 20 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá confirmó este sábado que se ha adherido al alto el fuego con Israel desde la noche de ayer, viernes, aunque acusó al país vecino de violarlo desde que entró en vigor.

La formación armada afirmó que «se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento», apunta en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.EFE

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