Hizbulá confirma el lanzamiento de «decenas» de proyectiles contra el norte de Israel

Beirut, 11 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá confirmó que este miércoles lanzó «decenas» de proyectiles contra una serie de localidades bajo orden de evacuación en el norte de Israel, así como contra al menos una base militar y una empresa de defensa, en su mayor acción en diez días de conflicto.

«Los muyahidines de la Resistencia Islámica atacaron con decenas de proyectiles, a las 19.40 del miércoles 11 de marzo de 2026, los asentamientos que previamente había avisado para evacuar dentro de un radio de 5 kilómetros de la frontera libanesa-palestina», informó, por un lado, el movimiento chií.

En comunicados sucesivos, explicó que de forma simultánea también disparó una andanada de cohetes contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona y Nahariya, así como otras «decenas» de proyectiles contra una base militar y unas instalaciones de Yodfat Military Industries al noreste de Haifa.

Las tres acciones se enmarcaron en una nueva operación anunciada esta tarde por el grupo libanés, en lo que describió como una respuesta a la ofensiva aérea que Israel mantiene contra el Líbano desde el 2 de marzo.

Las Fuerzas Armadas israelíes ya habían confirmado a EFE la detección de un gran número de proyectiles lanzados desde el Líbano, que habría afectado a la mayor parte del norte del país.

De forma casi inmediata, Israel comenzó una oleada de bombardeos «a gran escala» contra los suburbios meridionales de Beirut y poco después pidió de nuevo su evacuación, al anunciar que responderá a la operación de Hizbulá «con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate».

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días ha causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

Hizbulá, por su parte, ha estado perpetrando ataques de impacto limitado contra el norte de Israel, siendo el de este miércoles el de mayor alcance hasta el momento. EFE

