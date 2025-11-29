Hizbulá da la bienvenida al papa a Líbano y le pide rechazar «agresiones» de Israel

Estambul, 29 nov (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá ha dado este sábado al papa León XIV la bienvenida a Líbano, país al que viajará mañana, domingo, y le ha pedido que «rechace» las agresiones de Israel contra el país.

«Expresamos nuestra bienvenida más cordial y profunda apreciación por su presencia y la visita que dedica a Líbano», arranca la carta, encabezada con las palabras «A su santidad, el papa León XIV, con todo el respeto» y difundida a los medios, incluido EFE, por el propio grupo.

El texto resalta la diversidad religiosa del Líbano y su papel de «puente civilizatorio entre los fieles de las dos religiones divinas, cristianismo e islam, y entre los seguidores de orientaciones religiosas, culturales y laicas en todas las naciones».

Tras asegurar que los mensajes del actual papa «insisten claramente en los derechos humanos y en la necesidad de respetarlos», la carta denuncia la guerra de Israel en Gaza, que califica de «genocidio», y los ataques israelíes a Líbano.

«La tragedia en Gaza, en la Palestina ocupada, en los últimos dos años es resultado de la denegación persistente de los derechos del pueblo palestino a su tierra por parte de los ocupantes sionistas», expresa el texto.

«De la misma manera es innegable el sufrimiento del pueblo libanés debido a la ocupación sionista de parte de su tierra, sus ataques continuos, impulsados por la aspiración de controlar su aguas, tierras y recursos de gas», continúa.

«Como nuestra fe proclama que los seguidores de Jesucristo, hijo de María, son mensajeros del amor, la protección de los derechos y el respeto a la humanidad, confiamos en que su Santidad rechace la injusticia y las agresiones infligidas a nuestra patria, Líbano, por los invasores sionistas», expresa la carta.

«En Hizbulá aprovechamos esta oportunidad de su bienaventurada visita a Líbano para reafirmar nuestro compromiso a una coexistencia pacífica, una democracia consensuada y la protección de nuestra soberanía nacional, respaldando nuestro Ejército y pueblo contra toda agresión u ocupación de nuestro país», concluye.

León XIV llegó el jueves pasado a Ankara en su primer viaje al extranjero, y ha pasado las jornadas de viernes y sábado con varias reuniones ecuménicas en Estambul y Nicea, antes de partir, al mediodía del domingo hacia Beirut.

Hasta el mediodía del martes, el pontífice se reunirá con varias autoridades políticas y religiosas en Líbano, pero sin desplazarse hacia el sur del país, especialmente afectado por los ataques israelíes recientes y que también alberga una significativa población cristiana. EFE

