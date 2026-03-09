Hizbulá denuncia un nuevo intento de incursión israelí tras asalto con cerca de 40 muertos

2 minutos

Beirut, 9 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este lunes que ha vuelto a enfrentarse a una fuerza israelí durante un segundo intento de incursión con helicópteros en el este del país, después de que el sábado murieran cerca de 40 personas en una operación del mismo tipo para recuperar los restos de un piloto desaparecido.

«Tras el fracaso del aterrizaje israelí hace dos días en la localidad de Nabi Chit, el enemigo intentó otro aterrizaje en la misma área, pero los ojos de los combatientes de la resistencia y sus armas estaban preparados», dijo el movimiento chií en un comunicado.

Según la nota, unos 15 helicópteros irrumpieron de madrugada al espacio aéreo libanés desde el otro lado de la frontera siria y sobrevolaron Nabi Chit, entre otras aldeas de la zona, hasta que varios de los aparatos bajaron a tierra a una fuerza del Ejercito israelí.

«Combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron a los helicópteros y a la fuerza de infiltración con armas apropiadas», agregó Hizbulá.

El incidente se produjo después de que ya la madrugada del pasado sábado un número mucho menor de aeronaves aterrizaran en la misma zona en medio de intensos bombardeos que costaron la vida a decenas de personas, entre ellas tres soldados libaneses.

De los helicópteros descendió una fuerza israelí que consiguió llegar a Nabi Chit, vistiendo uniformes similares a los del Ejército israelí y valiéndose de ambulancias que simulaban las de la Autoridad Sanitaria Islámica, una organización médica afiliada a Hizbulá.

El intricado operativo pretendía recuperar restos relacionados con el piloto Ron Arad, desparecido en 1986.

Todo ello tiene lugar en medio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el sur del país, los suburbios de Beirut y el oriental Valle de la Bekaa, donde se ubica Nabi Chit.

La campaña, iniciada hace una semana, ha causado casi 400 muertos, más de 1.100 heridos y un gran número de desplazados internos, con más de medio millón de ellos registrados hasta el momento con las autoridades. EFE

njd/llb

(foto) (vídeo)