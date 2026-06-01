Hizbulá dice que Israel encara «grandes dificultades» para consolidarse en castillo clave

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Beirut, 1 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este lunes que las tropas israelíes están enfrentando «grandes dificultades» para consolidar su presencia en el estratégico castillo de Beaufort, ubicado en el sur del Líbano y cuya captura fue anunciada la víspera por el Estado judío.

«Desde el amanecer de ayer y hasta el momento de la emisión de este comunicado, el enemigo está enfrentando grandes dificultades para mantener a sus fuerzas en los alrededores del castillo, donde se encuentran posicionadas cerca del área de descanso debajo del mismo», indicó la Sala de Operaciones de Hizbulá en una nota.

Además, el movimiento chií libanés denunció que el monumento fue tomado sin que hubiese combatientes suyos presentes en él, y afirmó que las tropas israelíes lograron acceder al interior de su perímetro «bajo una densa cortina de humo» y «utilizando senderos ocultos».

Todo ello se produjo después de que el Ejército israelí se viera obligado a replegarse en días anteriores, cuando otro intento de alcanzar Beaufort fue frustrado por las filas de Hizbulá, incluso tras cinco días de «intensos ataques aéreos y bombardeos de artillería pesada» contra la región, según su versión.

El castillo, construido por los cruzados en el siglo XII, ha sido históricamente un punto estratégico con valor militar, pues su ubicación a 710 metros sobre el nivel del mar ofrece una vista panorámica de vastas zonas del sur del Líbano y del norte de Israel.

Además, se ubica por encima del río Litani, que delimita el final de la franja fronteriza más meridional del Líbano, donde se han concentrado los combates en el marco del conflicto iniciado hace tres meses y que siguen en marcha pese a la declaración de una tregua técnica.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la ocupación de la fortaleza como un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel mantiene para el país vecino. EFE

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