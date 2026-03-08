Hizbulá dice que mantiene choques directos con tropas de Israel en el sur del Líbano

2 minutos

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá afirmó este domingo que está manteniendo enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun, situado al sur del país.

Los enfrentamientos comenzaron en la noche del sábado, según un comunicado emitido por la formación chií, cuando sus combatientes «se enfrentaron con las fuerzas que avanzaban» hacia esta localidad situada a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano, y lograron impactos directos «con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes».

Hizbulá añadió que, desde la madrugada del domingo, la formación se enfrenta a nuevos intentos de avanzar de soldados israelíes, en unos choques que continúan.

Los enfrentamientos se producen en medio de la creciente campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano -que han desplazado ya al menos a 100.000 personas-, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino («menos de diez» en total, según las fuerzas armadas).

El grupo chií se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya hay más de 294 muertos en el Líbano y los heridos superan el millar, según cifras locales.

El sábado, Hizbulá aseguró que mantuvo enfrentamientos directos con un grupo de soldados israelíes que llegaron en cuatro helicópteros al Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, y que realizaron una poco común incursión a pie en la localidad de Nabi Chit.

El Ejército de Israel aseguró que ese operativo -que causó al menos 41 muertes- tenía como objetivo buscar restos u objetos relacionados con un piloto israelí capturado en el Líbano desde 1986, Ron Arad. EFE

