Hizbulá entierra sus cadáveres rescatados bajo los escombros tras la retirada de Israel

4 minutos

Edgar Gutiérrez

Jiam (Líbano), 10 feb (EFE).- Un grupo de mujeres se agolpa contra las ruinas de la principal mezquita de Jiam, en el sur de Líbano, a la espera de la comitiva fúnebre de ocho combatientes de Hizbulá, cuyos cuerpos han sido encontrados tras el alto el fuego alcanzado con Israel hace ya más de dos meses.

Carteles con fotografías de los combatientes muertos y banderas de Hizbulá -un grupo político y social, más allá de una simple milicia armada- invaden la plaza principal de esta ciudad, donde la gente se congrega debajo de los aleros de los edificios que aún quedan en pie para protegerse de la lluvia, y a la espera de que los miembros de la Defensa Civil de Líbano saquen los cuerpos de las ambulancias.

Es el primero de siete funerales de «mártires» -muertos por ataques de Israel- de la milicia chií en esta localidad, una de las poblaciones más destruidas tras más de un año de bombardeos e invasiones, y de donde las tropas israelíes se retiraron el pasado 12 de diciembre.

Lugar estratégico

Jiam, ubicado en el sur de Líbano, tiene un fuerte peso estratégico al estar situado en lo alto de una colina y a menos de 6 kilómetros de la frontera israelí, por eso ha sido testigo de intensos ataques desde octubre de 2023 cuando se recrudeció el conflicto entre Hizbulá e Israel.

Según dijo a EFE un miembro local de Hizbulá, estos bombardeos han destruido el 40 % de los edificios de la ciudad, aunque, a pesar de ello, también asegura que aproximadamente el 20 % de la población ha regresado ya a sus hogares.

Uno de ellos es Abbas Awada, un joven chií local, quien regresó junto a su familia “en cuanto terminó la guerra”, y cuyo edificio se encuentra parcialmente demolido por un proyectil israelí.

«Pase lo que pase, nunca nos iremos, ya basta. Hemos aprendido la lección. Ahora lo más importante es ayudar a la gente del pueblo y estar con ellos los primeros, aunque nos muramos o aunque pase lo que pase», dijo.

Awada, siguiendo también un amplio sentimiento de la población local, recordó que «hoy es el funeral de ocho jóvenes. Si no fuera por ellos, no hubiéramos podido regresar».

Violaciones del alto el fuego

El pasado 27 de noviembre se acordó un cese de hostilidades, inicialmente previsto para 60 días, que puso fin al conflicto entre Hizbulá e Israel y que se ha prorrogado hasta el próximo 18 de febrero, momento en el que las tropas israelíes deberán abandonar el país por completo.

También, los milicianos del grupo chií deben retirarse al norte del río Litani y entregar el control de la zona al Ejército libanés.

Desde entonces, se han registrado violaciones casi diarias del alto el fuego, que se basa en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El sobrino de Idris, una vecina de 60 años natural de Jiam, fue asesinado en una de esas violaciones.

“Mi sobrino entró aquí, estaba contento de regresar y mandaba fotos a su familia desde la plaza, en un momento dado el dron israelí que estaba encima de él bombardeó y lo mató, tenía 24 años”, cuenta a EFE.

Pese a esto, está contenta de volver, “es cierto que sacrificamos mártires, pero al final regresamos a Jiam, los jóvenes que sacrificaron su sangre por nosotros son el motivo por el que hemos venido aquí”.

Al menos 26 personas han muerto y 134 han resultado heridas por disparos israelíes desde el 26 de enero, cuando los residentes intentaban regresar a sus aldeas en el sur del Líbano.

Mientras tanto, el Ejército libanés sigue avanzando en su despliegue de tropas en las localidades fronterizas del país ante la retirada de las fuerzas israelíes y su presencia se hace visible en carreteras y puestos de control.

El primer ministro designado del Líbano, Nawaf Salam, pidió el pasado sábado a la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, que presione a Israel para que retire sus tropas del país «sin demora».

La población chií de Jiam no está convencida de la retirada de Israel, como afirma a EFE un activista local de Hizbulá : “no creo que vaya a pasar nada en el futuro, seguirán aquí porque EEUU está en medio, e Israel no respeta nada, no le importa nada, son unos monstruos”. EFE

