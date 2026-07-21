Hizbulá expresa su pleno apoyo al nuevo líder del ala política de Hamás, Jalil al Haya

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El Cairo, 21 jul (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, celebró este martes la elección del líder negociador de Hamás, Jalil al Haya, como nuevo jefe de su ala política y confirmó su apoyo al liderazgo del movimiento palestino, que también forma parte del llamado ‘Eje de la Resistencia’ liderado por Irán.

«Reafirmamos que nosotros, Hizbulá y su Resistencia Islámica, estamos contigo», dijo Qassem en un comunicado, en el que afirmó que Hizbulá apoya a Hamás «en su yihad y en sus objetivos de restaurar su tierra y sus derechos», en referencia a Palestina.

Asimismo, indicó que la elección de Al Haya como jefe del buró político del movimiento islamista palestino se produce «en medio de la difícil agresión israelí-estadounidense que sufre el pueblo palestino, Gaza y toda la región» de Oriente Medio, por lo que alabó la «firmeza, determinación y resolución de mantener viva la llama de la resistencia».

«Juntos, hemos enfrentado la guerra librada por la entidad ‘israelí’ y el tirano estadounidense con firmeza y sacrificio», recordó el líder de Hizbulá, que defendió que Israel «no ha logrado sus objetivos de genocidio, aniquilar la Resistencia y forzarla a la rendición» desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Al Haya, de 65 años y natural de la ciudad de Gaza, ejercía hasta ahora como jefe interino del buró político y ha liderado el equipo negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego con mediadores internacionales.

Sustituye así a Yahya Sinwar antecesor, quien murió en octubre de 2024 a manos del Ejército israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tres meses después del asesinato en Teherán de su predecesor, Ismail Haniyeh.

Hizbulá, aliado histórico de Hamás, lanzó ataques desde el Líbano contra Israel tras el estallido de la guerra en Gaza en apoyo al movimiento palestino, mientras que hizo lo propio en defensa de Irán después de que Israel y Estados Unidos iniciaran su campaña bélica contra este país, el 28 de febrero pasado. EFE

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