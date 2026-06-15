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Hizbulá felicita a Irán por el acuerdo con EE.UU. y celebra el alto el fuego en el Líbano

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Beirut, 15 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá felicitó este lunes a Irán por el acuerdo alcanzado de alto el fuego con Estados Unidos en todos los frentes, incluido el Líbano, y pidió a la ciudadanía libanesa que espere instrucciones de las autoridades para regresar a sus hogares en el sur del país, afectado por los bombardeos israelíes.

En un comunicado difundido por el movimiento libanés, Hizbulá calificó el entendimiento como un «gran logro» y agradeció a Teherán haber insistido en la inclusión del Líbano en cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra y preservar los derechos del país mediterráneo. EFE

ag-rsm/kba/lss

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