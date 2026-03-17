Hizbulá lanza una andanada de decenas de cohetes y drones contra el norte de Israel

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(Actualiza detalles de un impacto y los muertos en Líbano)

Galilea, 17 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá lanzó este martes una andanada de decenas de cohetes y drones contra Israel, según informó el Ejército israelí, que respondió con ataques aéreos contra diversos puntos de Líbano.

De acuerdo con el comunicado militar, los proyectiles fueron lanzados hacia distintos puntos del norte del país, lo que activó los sistemas de defensa aérea para su intercepción e hizo sonar las sirenas en Galilea Occidental y ciudades como el Carmiel, Nahariya, y Kiryat Shmona.

Según pudo atestiguar EFE en la región de Galilea, cerca de la frontera con el Líbano, se produjeron explosiones en el cielo por las interceptaciones. El canal de noticias israelí 12 estimó que la oleada estuvo compuesta de al menos 40 proyectiles.

Los bomberos israelíes informaron de un «impacto directo» contra una vivienda en la urbe de Carmiel, que no causó heridos pero si un incendio.

En las zonas cercanas a la frontera norte, los residentes no cuentan con sistemas de prealerta temprana y disponen en muchos casos de apenas unos 30 segundos, o menos, para alcanzar refugios tras la activación de las sirenas. El Ejército israelí ha dicho aún así que no planean evacuar a la población del norte.

De forma simultánea, según la nota publicada por el Ejército, la Fuerza Aérea israelí comenzó a bombardear «todo el Líbano», enumerando como objetivos lanzadoras de cohetes y otras infraestructuras de Hizbulá.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el lunes el inicio de lo que denominó una «operación terrestre» israelí en el sur de Líbano, de escala aún desconocida pese a la entada de más tropas y tanques a este país vecino.

Además, Katz dijo que los cientos de miles de libaneses desplazados del sur no podrá regresar a sus casas hasta que esté garantizada «la seguridad» de Israel.

Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes contra el sur, el este e incluso la capital, Beirut, los fallecidos en Líbano superan ya las 900 personas y hay más de 2.200 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. EFE

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