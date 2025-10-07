Hizbulá llama a cerrar filas con Hamás en el segundo aniversario del 7 de octubre



Beirut, 7 oct (EFE).- El grupo libanés chií Hizbulá llamó este martes a un cierre de filas árabe e islámico con el movimiento palestino Hamás en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre y en medio de negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel sobre el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza.

«La seguridad, la estabilidad y el futuro de la región dependen de la unidad de posturas, la cooperación de los Estados árabes e islámicos y sus pueblos, y el cierre de filas en apoyo a la resistencia», señaló en un comunicado el grupo chií en un momento crucial por las negociaciones que se desarrollan en Egipto para el alto el fuego.

De estas conversaciones, Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino como propone el plan de Trump, pero rechazó «categóricamente» ceder la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

Para Hizbulá, las posturas de rechazo a la agresión israelí se tienen que traducir en «en acciones que disuadan a este enemigo, que solo entiende el lenguaje de la fuerza y ​​la confrontación».

Asimismo, el grupo chií destacó que en el «segundo aniversario del inicio de la heroica batalla de Tormenta de Al Aqsa» -denominación del 7-O por Hamás- renueva «su compromiso de apoyar al resistente y firme pueblo palestino», y aseguró que seguirá el camino de la resistencia y del «mártir» Hasán Nasrala, líder histórico de Hizbulá asesinado en un bombardeo israelí a finales de septiembre de 2024.

«Esta gran ocasión histórica permanecerá inmortal en la historia, recordando a un pueblo que se alzó contra el ocupante que usurpó su tierra», expresó Hizbulá, y concluyó que «si Dios quiere, triunfarán» y Palestina «será devuelta por completo a su pueblo».

Mientras, una delegación israelí y de Hamás prosiguen hoy negociando en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij el denominado plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes israelíes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos.

Después, habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles, a causa de los ataques militares israelíes. EFE

