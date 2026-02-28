Hizbulá llama a países de O. Medio a resistir ante ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

1 minuto

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a los países de Oriente Medio a resistir.

En un comunicado, el grupo chií condenó lo que calificó de «intentos para crear entidades agotadas fáciles de controlar y dominar», al tiempo que alabó «la resistencia de Irán» tras décadas de sanciones, amenazas y ataques y «la unidad y la determinación del pueblo iraní».

Hizbulá expresó su «plena solidaridad» con los dirigentes y la población iraní y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio «que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos».

Asimismo, advirtió que ignorar la amenaza podría tener «graves consecuencias para todas la región».

En el comunicado, Hizbulá calificó los ataques de agresión «tiránica», «criminal» y «traicionera» cuyo objetivo es someter a Irán y a su pueblo, obligarlo a rendirse y negarle «su derecho legítimo a desarrollar capacidades nucleares pacíficas y misiles defensivos».

Según el grupo chií, la disputa nunca ha sido el programa nuclear de Irán, sino más bien «la negativa a tolerar un Estado fuerte y autosuficiente que defiende su soberanía en la región».

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región. EFE

