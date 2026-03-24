Hizbulá pide revertir expulsión de embajador iraní y advierte que va en interés de Israel

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Beirut, 24 mar (EFE).- El grupo chií Hizbulá condenó la decisión tomada este martes por el Ministerio de Exteriores del Líbano de expulsar el embajador iraní, Mohamad Reza Sheyban, y llamó al Gobierno a revertirla, al considerar que solo sirve a los intereses de Israel.

«Este paso imprudente y condenable no sirve a los intereses nacionales supremos del Líbano ni a la soberanía o unidad nacional. Por el contrario, constituye un golpe contra ellos y refleja una clara sumisión a presiones y dictados externos», denunció el movimiento en un comunicado.

La formación chií consideró que el argumento en el que se basa la decisión es «endeble» y que su fragilidad demuestra que se trata de una medida «puramente política», sin cumplir con los estándares mínimos de responsabilidad nacional.

El Ministerio citó como razón supuestas injerencias del embajador iraní en los asuntos internos del Líbano.

Hizbulá, aliado clave de Teherán, advirtió de que la medida solo sirve a los intereses de Israel y abre la puerta a las divisiones, en momentos «extremadamente críticos» en los que el Líbano precisa unidad interna a todos los niveles.

Por ello, el movimiento pidió la intervención del presidente libanés, Joseph Aoun, y del primer ministro, Nawaf Salam, para que pidan al ministro de Exteriores, Yusef Rayyi, que «revierta inmediatamente esta decisión debido a sus serias repercusiones», de acuerdo con la nota.

Según dijo el grupo, el jefe de la diplomacia, del partido cristiano rival de Hizbulá Fuerzas Libanesas, «ha perdido su credibilidad nacional al priorizar intereses partidistas sobre la seguridad, la estabilidad y los intereses del Líbano».

El Ministerio de Exteriores anunció este martes que retira las credenciales a Sheybani y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país, aunque aclaró que ello no implica una rotura de relaciones con Teherán.

Irán es el principal aliado de Hizbulá, al que ayuda a financiar, armar y entrenar, y en los últimos meses el Ministerio de Exteriores del Líbano ya había convocado a responsables de la legación diplomática iraní en Beirut para protestar por declaraciones consideradas como injerencias.

La medida de este martes se produce en medio de una nueva guerra entre Hizbulá e Israel, que deja ya 1.072 muertos, 2.966 heridos y alrededor de un millón de desplazados en el territorio libanés. EFE

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