Hizbulá reivindica ataques contra tropas israelíes por «violar» tregua y repele avances

Compartir

3 minutos

Beirut, 19 jun (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó este viernes ataques contra tropas israelíes y repelió un avance de los militares en el sur del Líbano, unas acciones realizadas «en legítima defensa» y en respuesta a la violación del alto el fuego, que se extiende al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Los combatientes avistaron una fuerza israelí, compuesta por un pelotón blindado y de infantería, intentando infiltrarse hacia el norte de las alturas de las colinas de Ali al Taher, lo que provocó que los atacaran «con diversas armas, apuntando a tres tanques Merkava con misiles guiados, lo que causó su destrucción e incendio», apuntó la formación armada en un comunicado publicado esta madrugada en su cuenta oficial de Telegram.

En un segundo comunicado en referencia al primero, señalaron que los combatientes de Hizbulá «repelieron» a la tropas que buscaban infiltrarse por «una ruta oculta», al tiempo que una segunda fuerza israelí «intentó avanzar para recuperar a los muertos y heridos bajo una densa humareda, lanzando simultáneamente decenas de bengalas hacia la zona», según el grupo.

Esto hizo que los combatientes atacaran de nuevo «con una andanada de cohetes y proyectiles de mortero», de acuerdo con la nota, que no especificó las bajas israelíes.

Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.

Estas acciones se producen durante unas horas en las que el Ejército israelí ha atacado con fuerza la región meridional de Nabatieh, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Ya anoche, Hizbulá dijo que estaba combatiendo con las tropas israelíes cuando intentaron avanzar desde la localidad de Arnoun hacia las afueras de Kfar Tebnit, en la provincia de Nabatieh.

Estos choques se producen después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer, jueves, que el Ejército mantendrá la «zona de seguridad» en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará «mientras las necesidades de seguridad así lo exijan».

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró esta semana que el «límite para las negociaciones» entre Israel y el Líbano debe ser «la seguridad mutua», y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para «expulsar» al Estado judío y restaurar la soberanía. EFE

bei-ijm/ah