Hizbulá se desvincula del ataque que mató a un casco azul serbio e hirió a dos españoles

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Beirut, 5 jun (EFE).- El grupo chií Hizbulá se desvinculó este viernes de la caída de morteros que mató a un soldado serbio e hirió a dos españoles de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), y calificó de «infundadas» las acusaciones del Ejército israelí que le señalan como autor de los lanzamientos.

«Las acusaciones del enemigo sobre que la Resistencia atacó una posición de la FINUL en la localidad de Debbine y causó la muerte de uno de sus soldados son una alegación infundada y una falsedad total», denunció el movimiento político y armado en un comunicado.

«Es especialmente así teniendo en cuenta que la acusación viene del mismo enemigo que nunca ha disimulado su incomodidad con la presencia de las fuerzas internacionales en el sur del Líbano y sus esfuerzos constantes para limitar su papel, porque son testigos vivos de sus crímenes», agregó.

El miércoles por la noche, varios morteros cayeron en una posición de la FINUL en el sur del país, causando heridas a un casco azul serbio que posteriormente perdió la vida en un hospital de Beirut y heridas leves a dos españoles.

El Ejército del Estado judío atribuyó la acción al movimiento libanés, alegando en un comunicado que así lo demuestran sus «análisis de la trayectoria de los proyectiles».

La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan intensos enfrentamientos entre Hizbulá y las tropas israelíes en el marco del conflicto iniciado hace ya tres meses.

Desde el comienzo de las hostilidades el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas. EFE

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