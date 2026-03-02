Hizbulá se suma al conflicto de Irán e Israel bombardea las afueras de Beirut

5 minutos

Redacción Internacional/Beirut, 2 mar (EFE).- Israel lanzó la madrugada de este lunes una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut, después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara en escena en el conflicto de Irán y perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío.

Numerosos ataques impactaron en diferentes puntos del extrarradio capitalino, de donde se elevaron grandes columnas de humo mientras el sonido de las explosiones resonaba por buena parte de la ciudad, según pudo constatar EFE.

El Ejército israelí lo epxlicó como un «ataque selectivo» contra altos mandos de Hizbulá «en el área de Beirut», al tiempo que informó que otro responsable «clave» del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país.

Se trata de una respuesta a un ataque previo de Hizbulá contra unas instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte del Estado judío, su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024.

El grupo argumentó en un comunicado que el ataque pretende vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, asesinado durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses.

Gran éxodo

Los intensos bombardeos israelíes en Libano causaron un «gran éxodo» de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país.

Tras estos primeros bombardeos, el Ejército de Israel ordenó en la madrugada del lunes la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano anticipando nuevos ataques contra Hizbulá.

La formación chií es un aliado clave de Teherán, acusado de proporcionarle armamento y financiación, por lo que el Gobierno libanés llevaba días con contactos diplomáticos para evitar su participación en caso de que Washington lanzara un ataque contra Irán.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de «irresponsable» el ataque lanzado Hizbulá contra el norte de Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra.

El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán.

Sin embargo, Hizbulá ya había indicado antes de este conflicto que para ellos cualquier ataque contra Jameneí -también un importante líder religioso para los chiíes del mundo- era una línea roja.

Continúan los ataques entre Irán e Israel

Un nuevo ataque de Irán contra Israel dejó varios heridos la noche del domingo, aunque la cifra de afectados varía según os distintos servicios de emergencia y oscilan desde los cinco hasta los siete.

El misil iraní cayó sobre una carretera en el área de Jerusalén. Fruto de una andanada previa, un misil impactó contra una zona comercial en el área metropolitana de Tel Aviv, en la que los bomberos se encuentran llevando a cabo trabajos de búsqueda.

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra «el corazón de Teherán», la capital de la república islámica.

Múltiples medios iraníes, como la agencia Fars o la agencia Tasnim, reportaron varias explosiones a lo largo de toda la noche en Teherán.

Hasta el momento, diez personas han muerto en Israel por los impactos de misiles iraníes en el país, mientras que en Irán las víctimas superan las 200.

Habrá más bajas de EEUU

En un video publicado en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que «lamentablemente» habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.

«Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas», declaró.

Trump instó además a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará «una muerte segura».

«Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable», aseguró el presidente en el vídeo publicado antes de regresar este domingo a la Casa Blanca.

Horas después, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington.

Reino Unido cederá sus bases

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo, también en un mensaje de vídeo, que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no especificó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes.

Starmer desmintió así a quienes aseguraron que el Reino Unido había negado el uso de esas bases a la aviación estadounidense, en un aparente intento de mantener cierta equidistancia en este conflicto.

Apenas una hora después de este anuncio, la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), fue atacada por un supuesto dron, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

No se tiene constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.EFE

njd/raa/mrs

(foto) (vídeo)