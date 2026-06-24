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Hlozek, Sulc y Visinsky lideran ofensiva de República Checa ante México

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México, 24 jun (EFE).- Adam Hlozek, Pavel Sulc y Denis Visinsky comandan este miércoles el ataque de la República Checa en su partido ante México en el cierre de la fase de grupos, del sector A, del Mundial 2026.

Alineación de República Checa: Matej Kovár; Tomás Holes, Robin Hranac, Vladimír Coufal, Ladislav Krejcí, David Doudera; Lukás Cerv, Michal Sadílek; Adam Hlozek, Pavel Sulc, Denis Visinsky.

Seleccionador: Miroslav Koubek. EFE

as/laa

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