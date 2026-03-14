Hollywood acelera su metamorfosis de Óscar entre el rugir de grúas y la mirada de curiosos

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El corazón de la calle más emblemática de Los Ángeles acelera este sábado un montaje que debe quedar impoluto para los Óscar. La gala más importante del cine, que celebra su 98º edición este domingo, ultima su despliegue ante la mirada de curiosos que recorren el Paseo de la Fama, ajenos al frenesí técnico que envuelve la alfombra roja.

A menos de 24 horas para que comiencen los premios más codiciados de Hollywood, el caos está servido: centenares de operarios se pasean por una avenida que acostumbra a ser el epicentro de los turistas para ejecutar una coreografía de precisión técnica con el fin de acomodar a los más de 3.000 invitados que desfilarán mañana por la arteria principal de la industria.

Al ritmo de grúas, taladros y el despliegue de estructuras metálicas, la organización pule detalles en el teatro Dolby, instalando estatuillas doradas de gran formato en rincones estratégicos.

Estos centinelas mudos custodian el avance de los trabajos, mientras pesadas cortinas de terciopelo comienzan a ocultar los escaparates de las tiendas contiguas a las emblemáticas escaleras.

Este proceso de transformación, que durante una semana ha obligado al cierre de Hollywood Boulevard y al desvío de rutas habituales, ha convertido el interior del centro comercial en un laberinto de vallas y controles.

El caos del interior y la calma del exterior

Entre el desorden y vaivén de los operarios, que se afanan en tapizar con moqueta carmesí los últimos recovecos del pavimento, emerge el flujo de visitantes, que aceptan las restricciones con tal de ser testigos de la metamorfosis de la avenida.

«Algún día estaré recogiendo un Óscar aquí», comenta un grupo de turistas que se detiene frente a las puertas del teatro Dolby para inmortalizar su llegada a un escenario que mañana amanecerá restringido al paso.

Pese al que el tránsito se encuentra cortado únicamente a operarios, prensa acreditada y personal de organización que custodia el perímetro de seguridad, los turistas recorren el circuito vallado para capturar la mejor instantánea.

Desde ese recinto, se asoman con curiosidad para contemplar cómo la alfombra ya recubre las famosas escalinatas, aguardando el desfile de las estrellas.

Mientras, en el centro comercial que abraza al recinto de la gala, la actividad no se detiene: los escaparates permanecen abiertos y el trasiego de clientes continúa su curso natural, bajo el radiante cielo de Los Ángeles.

La 98º edición de los premios más importantes del cine será presentada por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y comenzará a las 16.00 hora local (00.00 GMT del día siguiente).

‘Sinners’ (‘Los pecadores’) parte como la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), con 13.

La producción española ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, recibió dos nominaciones, incluida a mejor película internacional, una terna en la que también se encuentra la brasileña ‘The Secret Agent’ (‘O Agente Secreto’), de Kleber Mendonça Filho y que se posiciona como una de las grandes favoritas con cuatro candidaturas, incluyendo la histórica mención a Wagner Moura como mejor actor.

La gala de los Óscar de este año está marcada por la escalada del conflicto en Irán. EFE

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