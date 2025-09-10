The Swiss voice in the world since 1935

Hollywood convertirá el drama del club de fútbol ucraniano Shakhtar en una película

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Toronto (Canadá), 10 sep (EFE).- Hollywood decidió tomar la historia del FC Shakhtar Donetsk, el club de fútbol ucraniano que se quedó sin estadio propio por la guerra en Ucrania, y adaptarla al cine, según se anunció durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El proyecto será acometido por los guionistas Paul Tamasy y Eric Johnson, autores de guiones como ‘The Fighter’ (2010), ‘Patriots Day’ (2016) o ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ (2024).

Los dos escritores escribirán el guión centrado en la temporada 2022, según señalaron en un comunicado, año en el que los jugadores extranjeros abandonaron el club por el inicio de la invasión abierta rusa.

El Shakhtar fue fundado en 1936 y estaba basado en la ciudad de Donetsk hasta que en 2014, con el inicio de la llamada Guerra del Donbás, fuerzas separatistas prorrusas se enfrentaron con el Gobierno de Ucrania.

Desde entonces, la región ha sido controlada por grupos cercanos a Moscú que proclamaron la creación de la República Popular de Donetsk.

Tras el inicio del conflicto en 2014, y con la toma de la región de Donbás por parte de las fuerzas prorrusas, el equipo de fútbol se exilió y se convirtió en un equipo nómada que juega sus partidos de ‘casa’ en distintas ciudades de Ucrania.

Los partidos internacionales del Shakhtar se disputan en Alemania o Polonia.

El club ha señalado que la película será «el eje central de la nueva estrategia de marca global del Shakhtar». EFE

jcr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR