Hollywood convertirá el drama del club de fútbol ucraniano Shakhtar en una película

1 minuto

Toronto (Canadá), 10 sep (EFE).- Hollywood decidió tomar la historia del FC Shakhtar Donetsk, el club de fútbol ucraniano que se quedó sin estadio propio por la guerra en Ucrania, y adaptarla al cine, según se anunció durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El proyecto será acometido por los guionistas Paul Tamasy y Eric Johnson, autores de guiones como ‘The Fighter’ (2010), ‘Patriots Day’ (2016) o ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ (2024).

Los dos escritores escribirán el guión centrado en la temporada 2022, según señalaron en un comunicado, año en el que los jugadores extranjeros abandonaron el club por el inicio de la invasión abierta rusa.

El Shakhtar fue fundado en 1936 y estaba basado en la ciudad de Donetsk hasta que en 2014, con el inicio de la llamada Guerra del Donbás, fuerzas separatistas prorrusas se enfrentaron con el Gobierno de Ucrania.

Desde entonces, la región ha sido controlada por grupos cercanos a Moscú que proclamaron la creación de la República Popular de Donetsk.

Tras el inicio del conflicto en 2014, y con la toma de la región de Donbás por parte de las fuerzas prorrusas, el equipo de fútbol se exilió y se convirtió en un equipo nómada que juega sus partidos de ‘casa’ en distintas ciudades de Ucrania.

Los partidos internacionales del Shakhtar se disputan en Alemania o Polonia.

El club ha señalado que la película será «el eje central de la nueva estrategia de marca global del Shakhtar». EFE

