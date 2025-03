Holmann: «Este premio es un reconocimiento a los periodistas nicaragüenses independientes»

3 minutos

Washington, 20 mar (EFE).- Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa de Nicaragua que ha sido galardonado este jueves con el Premio Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación Iberoamericano, dijo que esto es un reconocimiento «a todos los periodistas nicaragüenses independientes» que defienden la verdad en condiciones de represión y exilio forzado.

«En Nicaragua el periodismo ha dejado de ser una vocación para convertirse en un apostolado», reconoció Holmann Chamorro, a quien el régimen de Daniel Ortega encarceló durante un año y medio en la infausta prisión de El Chipote, después de clausurar la sede del periódico con más historia del país y forzar el cierre de su edición impresa y confiscar todos sus bienes.

«Para nosotros este premio es un aliciente para rescatar a nuestra sociedad de este régimen dictatorial y autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo», afirmó Holmann en entrevista con EFE.

Es un reconocimiento no sólo para La Prensa, sino para los nicaragüenses que no han cesado en el combate por la libertad», apuntó el periodista.

«Durante nuestros 99 años no ha sido todo un campo de flores, pero hemos visto pasar a otras dictaduras, este es un embate más, no será la primera dictadura que veremos pasar. Vamos encaminados a un futuro libre y estamos orgullos de que la dictadura no haya conseguido apagar nuestra llama y nuestra defensa del periodismos independiente», añadió el comunicador.

Holmann, quien ahora reside en las cercanías de Washington tras ser expulsado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos excarcelados, dirige un periódico que se ha mantenido operando en su versión digital con un equipo desplegado en Estados Unidos y Costa Rica y que ha pasado de tener 400 empleados en 2018 a sobrevivir gracias a la dedicación de 50 personas.

Son parte de lo que él llama «los ciudadanos de la República de Papel», de la que forman parte centenares de informadores detenidos o forzados al exilio por la «dictadura orteguista», exnacionalizados y privados de bienes y sus familias, y que pese a las dificultades siguen informando a los nicaragüenses.

El periodista, que asegura que ha sido un honor haber estado nominado a estos premios junto con el Clarín de Argentina, uno de los medios de más tirada y suscriptores en español, confía que La Prensa de Nicaragua cumplirá pronto su centenario con más futuro por delante.

«Vamos a llegar al centenario manteniendo viva la llama de la libertad y la verdad y seguiremos desvirtuando las mentiras del régimen y las dictaduras», añadió Holmann Chamorro. EFE

jmr/asb/jrg