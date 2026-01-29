Homan asegura que no «renunciarán» a la misión migratoria de Trump en Mineápolis

1 minuto

Mineápolis (EE.UU.), 29 ene (EFE).- El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó este jueves en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes».

Homan explicó, en una conferencia de prensa, que el despliegue de agentes federales en esta ciudad se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

«No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente», puntualizó. EFE

dte/rcf