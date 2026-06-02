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Hombre dispara sobre un policía y se atrinchera con niños en la ciudad alemana de Dortmund

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Berlín, 2 jun (EFE).- Un policía fue atacado a tiros en la ciudad alemana de Dortmund, en el oeste germano, por un hombre con un arma de fuego de pequeño calibre que se atrincheró posteriormente en un apartamento, informaron medios alemanes como el diario Bild y la radiotelevisión pública del oeste germano WDR.

El agresor permanece atrincherado en el domicilio de Dortmund, junto con al menos dos niños, según la WDR, que informó de que la situación se desencadenó después de que la Policía fuera alertada de una «pelea» y, en la intervención policial, el hombre disparó una pistola de pequeño calibre sobre un agente.

El policía, que llevaba un chaleco antibalas, no resultó herido, según el citado medio, aunque el Bild señaló que el agente quedó «herido leve».

Este diario identificó al sujeto como un ciudadano serbio que había causado disturbios con un palo y un espray de autodefensa en un restaurante, lo que motivó que la Policía fuera alertada.

El sujeto huyó posteriormente a un apartamento, en el que aún se encuentra en presencia de los menores.

Bild y WDR informaron de que habían desplegado un amplio operativo policial en la zona, que incluye miembros de las fuerzas especiales de la Policía (SEK). EFE

smm/nvm

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