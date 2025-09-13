The Swiss voice in the world since 1935

Hombre que había sobrevivido a ataque de sicarios accede a la eutanasia en Ecuador

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 13 sep (EFE).- Renato Ortuño, un abogado de 38 años que quedó cuadrapléjico tras sobrevivir a un intento de sicariato (asesinato por encargo), se convirtió este sábado en la segunda persona de Ecuador en acceder de manera legal a la eutanasia, recientemente despenalizada en el país andino, confirmaron familiares de Ortuño al canal de televisión Teleamazonas.

Ortuño recibió el pasado lunes la aceptación del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la solicitud que presentó en julio para acceder a la eutanasia, conforme a los procesos establecidos por la Corte Constitucional (CC).

La resolución del hospital, publicada por medios locales, informaba a Ortuño de la decisión de atender su solicitud tras haber cumplido los requisitos legales.

A través de sus redes sociales, el abogado había informado en julio de su decisión de presentar la solicitud para acceder a la eutanasia tras no haber dado fruto las distintas opciones de tratamiento a las que recurrió para afrontar la incapacidad del 98 % que tenía.

El 23 de junio de 2023, Ortuño fue atacado a plena luz del día por un grupo de sicarios que le dispararon a corta distancia cuando esperaba dentro de su vehículo a ingresar en el edificio donde se encontraba su oficina.

Los sicarios le habían seguido desde que había salido de su domicilio y sus disparos causaron en Ortuño un daño en la médula ósea irreversible que le hizo perder la movilidad de sus extremidades.

La eutanasia es legal en Ecuador desde 2024, gracias a la iniciativa de Paola Rodán, quien logró en la CC una inédita sentencia que la despenaliza y ordena su regularización.

En su caso, Roldán, que padecía ELA (Eclerosis Lateral Amiotrófica), murió a los 42 años en su domicilio cuando esperaba que se estableciese el protocolo para su eutanasia, pero dejó el camino libre para que otras personas en situaciones similares pudiesen tener una muerte digna, lo que llevó a que poco después una mujer de 48 años, de la ciudad de Guayaquil, fuese la primera persona en Ecuador en recibir formalmente la eutanasia. EFE

sm/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR