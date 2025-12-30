Hombre que plantó bombas antes del asalto al Capitolio niega que tuviera objetivo concreto

Washington, 30 dic (EFE).- El hombre que presuntamente colocó bombas caseras en las sedes de los partidos Demócrata y Republicano el 5 de enero de 2021, la víspera del asalto al Capitolio, negó este martes durante un interrogatorio ante el Departamento de Justicia que tuviera un objetivo específico y que lo hizo por frustración con toda la clase política.

El acusado, identificado como Brian Cole, aseguró ante investigadores federales en Virginia, durante un interrogatorio que se extendió por varias horas, que evitar la investidura de Joe Biden -la cual se celebró sin incidentes dos semanas después ante el Congreso- tampoco era el objetivo de su ataque.

Cole explicó que colocó los dispositivos explosivos frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata porque no le gustaban «ninguno de los dos partidos en este momento».

El sospechoso, detenido el pasado 6 de diciembre, afirmó además que se deshizo de los materiales utilizados para fabricar las bombas caseras en un vertedero, lo que le permitió mantenerse fuera del radar de las autoridades durante casi cinco años.

El caso de Cole se remonta a un día antes de que una turba asaltara el Capitolio de Estados Unidos con la intención de impedir la certificación de la victoria presidencial de Biden.

La noche del 5 de enero de 2021, dos artefactos explosivos caseros fueron colocados supuestamente por Cole frente a las sedes de ambos comités partidistas en Washington, según imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Aunque los dispositivos no detonaron, los investigadores federales los calificaron como artefactos «viables» que podrían haber causado lesiones graves o muertes en caso de haber funcionado.

Durante años, el FBI difundió imágenes del sospechoso y ofreció una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que condujera a su captura. EFE

