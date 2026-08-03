Hombres armados secuestran y matan a un geólogo suizo en la República Centroafricana

Compartir

3 minutos

(Actualiza con la confirmación de la Fiscalía)

Bangui, 3 ago (EFE).- Hombres armados secuestraron y mataron a un geólogo suizo y al militar centroafricano que lo acompañaba mientras trabajaban en el pueblo de Imoro, a unos 50 kilómetros al norte de Bangui, la capital de la República Centroafricana (RCA), confirmaron este lunes fuentes militares a EFE y también la Fiscalía.

En un audio compartido por fuentes castrenses con EFE, el sargento Ernest Kossingou informó a sus compañeros de que el viernes por la tarde fueron alertados del secuestro de ambas personas, tras lo que se desplegaron en la zona, cercana a la segunda residencia del presidente del país, Faustin-Archange Touadéra.

«No pudimos localizar al geólogo suizo ni a su ayudante de campo. Más tarde, unos agricultores que regresaban de sus campos descubrieron los cuerpos y nos avisaron», dijo Kossingou en el audio.

Según el relato del sargento, los cuerpos fueron localizados y recuperados el sábado por la tarde, tras un enfrentamiento con sus captores, un supuesto grupo de bandidos locales que actúa en la zona.

«El suizo y su ayudante fueron asesinados por separado. Creo que sus captores, al enterarse de que los soldados se acercaban, los mataron», declaró a EFE bajo condición de anonimato un soldado que participó en la operación de búsqueda.

También confirmó los hechos la Fiscalía centroafricana en un comunicado remitido a EFE este lunes, si bien señaló por su parte que el secuestro se produjo «el martes 30 de julio» (en una aparente incongruencia entre los días de la semana y del mes).

«Tan pronto como se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía abrió inmediatamente una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas de este acto delictivo, identificar a los autores y cómplices y lograr la liberación de los rehenes», señaló.

«Las fuerzas de defensa y seguridad están plenamente movilizadas sobre el terreno», añadió.

Otro de los geólogos de la expedición, Frédéric Pounou, corroboró a EFE el secuestro y posterior asesinato por parte de hombres armados.

Jonas Agbembi, representante de la Liga Centroafricana de Derechos Humanos (LCDH), confirmó también el asesinato del ciudadano suizo y pidió «esclarecer» las circunstancias de su muerte.

«La zona es muy segura porque es residencial y está ubicada en la carretera que conduce a la segunda residencia del presidente de la República, donde viven rusos y ruandeses. ¿Cómo pudo suceder esto? (…) Los inversores no pueden venir y morir en nuestro territorio sin que la Justicia esclarezca las circunstancias», afirmó.

EFE no obtuvo respuesta ni del Ministerio de Minas ni de la Portavocía del Gobierno, pero fuentes cercanas a las investigaciones aseguraron que las autoridades se muestran reacias a abordar esta cuestión por tratarse de un incidente de inseguridad cerca de la residencia de Touadéra.

El geólogo suizo trabajaba para la empresa minera de oro ADMOG Gold, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la supervisión y mejora de la producción de dos yacimientos de la zona.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. EFE

jfk/pmc/lbg/psh