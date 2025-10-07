Hombres encabezan las detenciones en comisarías en Paraguay entre enero y junio de 2025

2 minutos

Asunción, 7 oct (EFE).- Los hombres, en un 95 %, encabezaron la cifra de privados de libertad en comisarías de la Policía Nacional de Paraguay entre enero y junio de este año, según un informe difundido este martes por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT, estatal), el cual revela que la mayoría de arrestados tenía entre 18 y 29 años.

El documento, el primero de su tipo, aborda la situación de los hombres, mujeres y adolescentes privados de libertad en comisarías a partir de datos recopilados por el Departamento de Estadística de la Policía hasta el 30 de junio pasado.

Durante ese período, el 95 % de los detenidos -unas 14.892 personas- era de sexo masculino y el 5 % mujeres (799).

El grupo etario entre 18 y 29 años lideró las estadísticas de detenidos, al representar un 41 % (5.203 personas) del total de hombres privados de libertad y el 45 % para el caso de las mujeres.

Para el caso de los hombres se ubicó en segundo lugar, con un 32 %, la población entre 30 y 39 años (4.081); y el 15 %, entre 40 y 49 años (1.952), entre otros.

Entre las mujeres, las que tenían entre 30 y 39 años representaron el 31 %, seguidas por las de 40 y 49 años (14 %) y 50 a 59 años (4 %).

Los delitos contra la propiedad, como hurto, hurto agravado, robo agravado, entre otros delitos, lideraron, con un 35 % (unos 5.550 casos), las causas de las detenciones, seguidos por los delitos contra la convivencia de las personas (22 %), que totalizaron unos 3.400 casos, en su gran mayoría relacionados con violencia familiar (2.387).

En el caso de las mujeres, el hurto agravado, la violencia familiar y la estafa fueron los principales delitos, sin suministrar mayores detalles.

El MNP indicó que desde este año, la Policía suministra los datos sobre aprehensiones y detenciones en las comisarías.EFE

nva-lb/gad