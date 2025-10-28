Homenajean a defensores de derechos humanos encarcelados en El Salvador

San Salvador, 28 oct (EFE).- El Colectivo Herbert Anaya Sanabria homenajeó este martes a cuatro defensores de derechos humanos encarcelados en El Salvador en los últimos meses y llamó a las autoridades a frenar las detenciones arbitrarias en el país centroamericano.

El colectivo, que lleva el nombre de un defensor de derechos humanos detenido, torturado y asesinado en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), otorgó a los activistas el Premio Nacional de Derechos Humanos ‘Herbert Anaya’.

Se trata del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, el abogado constitucionalista Enrique Anaya y la abogada anticorrupción Ruth López, todos detenidos en diferentes fechas desde mayo pasado.

Mirna Perla, esposa de Anaya y sobreviviente de una masacre de estudiantes perpetrada por el Ejército salvadoreño en 1975, comparó la situación de estas cuatro personas con la de su esposo, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).

«Están a la par de Herbert que también fue encarcelado y torturado. Al igual que ahora se está haciendo en las cárceles de nuestro país, en el sistema penitenciario en general», dijo en el marco de la inauguración del XXI Congreso Internacional Sobre Derechos Humanos, en el campus de la estatal Universidad de El Salvador (UES).

Perla llamó a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, a que visite la cárcel de Izalco (este), donde se habrían dado, según diversas organización, la mayoría de las 448 muertes de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

La activista señaló que estos detenidos habrían sido «asesinados a base de tortura, a base de falta de alimentación, de atención médica, porque no le dan las medicinas que en forma permanente necesitan».

«El llamado de este congreso es que se ponga fin a la impunidad. El llamado es al Gobierno de Nayib (Bukele) que respete los derechos humanos», añadió.

Salvador Ruiz, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, llamó a la comunidad internacional a poner atención a la situación de los defensores de derechos humanos en El Salvador.

«La amenaza que persiste en cada una y cada uno de nosotros es alta en este momento. Por eso queremos este día hacer un llamado a la conciencia, pero sobre todo a la comunidad internacional para que no pasen por alto la situación de los defensores y defensores de derechos humanos en el país», dijo.

Denunció que «se están utilizando nuevas modalidades para aterrorizar a los defensores de los territorios», dado que «están utilizando a familiares y parientes de policías, de militares» para obtener información y «luego ir documentando una denuncia o una posible captura».

Hasta mediados de julio pasado, al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas habían salido de El Salvador por su seguridad y para «proteger su integridad», según revelaron organizaciones humanitarias en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE

