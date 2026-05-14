Honda registra pérdidas operativas por primera vez desde 1957

afp_tickers

1 minuto

Honda anunció el jueves su primera pérdida operativa desde 1957 tras una importante reestructuración de su estrategia de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

El segundo mayor fabricante de automóviles de Japón después de Toyota atribuyó su pérdida operativa del año pasado, de 414.300 millones de yenes (2.600 millones de dólares), a enormes cargos contables en sus operaciones de vehículos eléctricos.

También informó de una pérdida neta de 423.900 millones de yenes, que según Bloomberg News fue la primera desde que comenzó a divulgar resultados consolidados en 1977.

Honda anunció en marzo que cancelaba el lanzamiento y desarrollo de ciertos modelos eléctricos en Estados Unidos, lo que resultó en deterioros y otros cargos por 2,5 billones de yenes (16.000 millones de dólares).

Honda culpó de ello a un «cambio en la política gubernamental» de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, incluidos los aranceles a las importaciones y la eliminación de incentivos fiscales para compradores de vehículos eléctricos.

Afirmó que hubo una «disminución de la competitividad» de los productos de Honda en China y otros países asiáticos.

Otros fabricantes japoneses, como Toyota y Nissan, también están en dificultades por los aranceles estadounidenses, la guerra en Oriente Medio y la feroz competencia de rivales chinos.

jug-stu/abs/mab/dbh