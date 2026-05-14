Honda suspende inversión en Canadá de 11.000 millones de dólares para vehículos eléctricos

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Toronto (Canadá), 14 may (EFE).- Honda anunció este jueves la suspensión indefinida de su proyecto para construir un complejo para la fabricación de vehículos eléctricos en Canadá, una inversión de unos 15.000 millones de dólares canadienses (11.000 millones de dólares estadounidenses), por «la evolución de las condiciones empresariales».

La compañía señaló en un comunicado que la decisión responde a “la evolución de las condiciones empresariales”, un cambio en su estrategia de recursos externos y los cambios en la demanda de los consumidores.

El proyecto, que ya había sido pospuesto previamente, incluía una nueva planta de vehículos eléctricos, una instalación de baterías y otros elementos de la cadena de suministro en la provincia de Ontario, con el objetivo de reforzar la capacidad de Honda en Norteamérica, ante el crecimiento previsto de la demanda de eléctricos.

La inversión iba a crear unos 1.000 empleos adicionales en su planta de Alliston, al norte de Toronto, donde la compañía fabrica los modelos Civic y CR-V, pero Honda subrayó que la decisión no tendrá impacto sobre los trabajadores actuales ni sobre las operaciones existentes.

El anuncio se produce el mismo día en que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una nueva estrategia nacional para convertir a Canadá en una superpotencia en la producción de electricidad.

En una rueda de prensa este jueves, Carney dijo que la decisión de Honda es «decepcionante» y la enmarcó como parte de la «situación estratégica y financiera» de la compañía japonesa y de sus decisiones globales.

Carney también señaló que, aunque los precios de la gasolina están subiendo en todo el mundo, los de la electricidad se han mantenido estables, por lo que, junto con los avances tecnológicos, «el cambio hacia vehículos de bajas emisiones está avanzando globalmente y probablemente avanzará aquí». EFE

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